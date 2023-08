"Ja, ich bin bald zu Haus. Jaja, bald. Wann? Na, bald halt. Ich weiß auch nicht. Die haben jetzt wieder kürzere Intervalle, sagen die Wiener Linien. Was? Ja, ich bin bald da …"

"Also des mit dem Karbonaustauschhygrometer kann i mir ned vorstellen, gnä' Frau. Des hamma montiert, und des halt jetzt a Zeitlang – außer Sie gengan net vorsichtig damit um. Des is a hagliches Teil, des hab I Ihna eh g'sagt. Wann I wieder vorbeikumman kann? Nächste Wochen müsst es gehen … des is ka Grund zum Schreien, gnä' Frau. Probiern S' es mitn Kundendienst." – "Wenn Sie einen echten Menschen sprechen wollen, drücken Sie die Eins …"

Oft bleibt das Handy in den Öffis nicht in der Tasche. Dann wird Privates wie Berufliches breitgetreten. Getty Images/urbazon

"Genau. Also, er hat gesagt, dass er eine echte Beziehung will, aber ich soll nicht so possessiv sein, hat er g'sagt … Was ? Genau, possessiv, das heißt so was wie, man soll nicht klammern. Genau, aber andererseits ist das ehrlich, wenn er das gleich sagt. Genau. Findest du nicht? Genau."

"Wenn wir in der Abteilung das neue Konzept durchziehen wollen, dann müssen wir den Prozess ganz neu aufsetzen. Wir müssen die Human Resources besser upgraden, dann können wir leichter downsizen. Unsere Targets können wir nur erreichen, wenn wir unsere Adaptability steigern und wenn wir unsere Struktur schlanker machen. Was das heißt? Das besprechen wir beim Team-Meeting."

Menschen telefonieren in Öffis, als wären sie allein. Laut, endlos, autistisch. Privat war gestern. (Hans Rauscher, 21.8.2023)