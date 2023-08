Die Trinkwasserversorgung (Symbolbild) wird überprüft. APA/GEORG HOCHMUTH

Klagenfurt – Nach den schweren Unwettern, die Überschwemmungen und zahlreiche Hangrutschungen in Südösterreich gebracht haben, wird das Bundesheer seit Mittwoch zur Überprüfung der Trinkwasserversorgung in den betroffenen Gebieten in Kärnten eingesetzt. Inzwischen liegen erste Ergebnisse vor. "Es gibt ein paar dabei, die problematisch sind", sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst gegenüber dem ORF Kärnten. Insgesamt sollen 350 Trinkwasserbehälter geprüft werden.

Die Zuständigen, etwa die Gemeinden oder Wassergenossenschaften würden von den Ergebnissen informiert, in der Folge würden geeignete Maßnahmen getroffen. So könne man beispielsweise der Bevölkerung empfehlen, das Leitungswasser vor dem Genuss abzukochen. (APA, 21.8.2023)