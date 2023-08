Schriftsteller Franzobel kritisiert in seinem Gastkommentar das Defilee reicher Westler auf die Berggipfel der Welt.

Heile Bergwelt? Foto: AFP / Joe Stenson

Hillary ist schuld. Nein, nicht die Seilschaft von Clinton, sondern Edmund, der neuseeländische Gipfelstürmer, der vor siebzig Jahren mit Tenzing Norgay den Mount Everest benannten Qomolangma erstbestiegen hat.

"Extrembergsteigen ist der neue Sextourismus."

Was sich heute auf den Achttausendern abspielt, ist eine ernüchternde Metapher menschlicher Unkameradschaftlichkeit. Begleitet von Sherpas und Höhenträgern defilieren reiche Westler auf die Berggipfel der Welt, lassen sich Sauerstoffflaschen reichen und trampeln über Sterbende schneeblind hinweg. Mit einer heilen Bergwelt à la Luis Trenker hat das längst nichts mehr zu tun. Was zählt, ist der Gipfelsieg, der Rekord. Der Jüngste, der Älteste, der Schnellste, der erste Blinde, der erste Beinamputierte. Bald werden sich adipöse Milliardäre im Lehnstuhl hinaufschleppen lassen.

Extrembergsteigen ist der neue Sextourismus. Es geht um den Höhepunkt. Wer bezahlt hat, will Befriedigung. Was mit den Einheimischen geschieht, spielt keine Rolle, immerhin bringt man Geld und ein bisschen Wohlstand. Was soll man sich da um Tonnen an Müll und den Friedhof der Zurückgelassenen kümmern?

Eine Wahnsinnsleistung

Extrembergsteiger sind eine evolutionäre Perversion. Gleich siebzig Leute sind dieser Tage auf ihrem Weg zum K2 über einen sterbenden Träger hinweggetrampelt, ohne sich um ihn zu kümmern. Darunter Kristin Harila, die ihren Vornamen zu Unrecht trägt und die in 92 Tagen alle 14 Achttausender bestiegen hat. Rekord! Drei Sherpas ebneten ihr den Weg, drei weitere schleppten Sauerstoffflaschen. Hubschrauber flogen sie von Basislager zu Basislager. Wozu? Um andere Menschen zu inspirieren? Wohl eher, um zu zeigen, was mit Egoismus, Geld und Tunnelblick alles möglich ist.

Dass es auch anders geht, hat der Tiroler Lukas Wörle bewiesen, der zur selben Zeit auf einem anderen Achttausender seine Tour abbrach, um einem zurückgelassenen Träger das Leben zu retten. In diesen Höhen eine Wahnsinnsleistung. Die meisten anderen stellen ihre persönlichen Ziele über ein Menschenleben, agieren selbstgefällig und gehen im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen.

"Alpinismus im Himalaja ist bereits sprachlich ein Widerspruch."

Das ist skandalös, aber die Natur des Menschen. Wie viele rennen vorbei, wenn in einer Großstadt ein Obdachloser krepiert? Dabei wollen die auf keinen Achttausender, sondern nur ins Büro oder zum Wirt. Im Straßenverkehr musste die Pflicht zur Hilfeleistung sogar gesetzlich vorgeschrieben werden.

Alpinismus im Himalaja ist bereits sprachlich ein Widerspruch. Dort oben wohnen Götter, und nur ganz wenige schaffen es aus eigener Kraft hinauf. Alle anderen sollen demütig hochschauen, sich mit der Rax oder dem Schafberg zufriedengeben und ein Glaserl auf Edmund Hillary heben, mit dem alles begonnen hat. (Franzobel, 22.8.2023)