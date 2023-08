Die Spielerinnen Chloe Kelly und Alex Greenwood während der Fußball-WM. REUTERS

Es war ein Auflauf der Pferdeschwänze. Auffällig viele Fußballspielerinnen betraten während der Frauen-WM den grünen Rasen mit zusammengebundenem Haar. Die Begeisterung für die praktische Frisur war länderübergreifend zu beobachten. Anissa Lahmari, die für Marokko antrat, sowie die Engländerinnen Chloe Kelly und Alex Greenwood bewiesen: Auf dem Fußballplatz hat der Pferdeschwanz dem Dutt den Rang abgelaufen.

Auch Anissa Lahmari betrat den Rasen für Marokko nicht ohne Haargummi. IMAGO/Xinhua

Das ist im Jahr der Barbie selbstverständlich kein Zufall. Schon in den vergangenen Monaten hatte Schauspielerin Margot Robbie den Werbefeldzug für den Pferdeschwanz begonnen, auf Tiktok ist er unter dem Hashtag #BarbiePonytail in unzähligen Varianten zu bewundern.

Nun wird es kritische Stimmen geben, die einwenden: Die von einem Gummiband zusammengehaltene Frisur ist alles andere als eine Neuerfindung. Das stimmt natürlich. Brigitte Bardot trug den Pferdeschwanz bereits vor über einem halben Jahrhundert, später traten dann Popstars wie Madonna, Beyoncé oder Kim Kardashian mit ihm auf. Kurzum: Der unkomplizierte Pferdeschwanz war und ist die Allzweckwaffe aller Langhaarigen, hier und da wurde er auch als feministisches Symbol interpretiert. Als Oprah Winfrey beispielsweise vor fünf Jahren auf dem Cover von "Women Changing the World", der Sonderausgabe der "Time", posierte, tat sie das hochseriös mit Hornbrille und zusammengebundenem Haar. Und Tennisspielerin Serena Williams? Sie ist mit ihrem Pferdeschwanz so innig verbunden, dass sie ihm in der Vergangenheit schon einen Namen gegeben hat: "Trixie" hieß einer ihrer Zöpfe, mit dem sie für ein Haarverlängerungsunternehmen warb.

So trägt "Barbie" ihren Pferdeschwanz: Ryan Gosling, Margot Robbie und America Ferrera während der Premiere von "Barbie" in Los Angeles: REUTERS

Die glaubwürdigste Liebesbeziehung zu einem Pferdeschwanz pflegt allerdings Popstar Ariana Grande. Die 30-Jährige hat die Frisur zu ihrem Markenzeichen gemacht. Es gebe tausend, wenn nicht eine Million Möglichkeiten, einen Pferdeschwanz zu binden, hat die Königin des Zopfs einmal erklärt, Nachsatz: "Es ist die wahre Liebe."

Ihr Stylist hat sogar eine Erklärung für die Popularität von Grandes Frisur parat: „Ein guter Pferdeschwanz strafft, lässt das Gesicht wacher wirken und betont Ihr schönes Selbst!" Das klingt, nun ja, vielversprechend. Wie gut, dass es auf Youtube 1:001 Tutorials gibt, die erklären, wie ein Pferdeschwanz gelingt. (feld, 21.8.2023)