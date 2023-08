Pflüger und Wolf

Gudrun Pflüger in der Doku "Auf der Spur der Küstenwölfe" Foto: privat

Aufgeben ist nicht ihre Natur, schrieb der Standard im Gudrun Pflüger gewidmeten 89. Teil der Serie "Das wurde aus". Anfang März 2015 war das, da hatte die gebürtige Grazerin, die als Kleinkind nach Radstadt kam, schon seit mehr als zehn Jahren ihre Krebsdiagnose, die Krankheit aber mit der ihr eigenen Ausdauer und Willenskraft vorübergehend überwunden.

Wie die "Salzburger Nachrichten" am Montagabend berichteten, ist Pflüger am vergangenen Donnerstag, am Tag vor ihrem 51. Geburtstag, in Radstadt gestorben. Sie hinterlässt einen Sohn.

Gudrun Pflüger feierte im Langlauf und im Cross-Lauf große Erfolge. privat

Ihre größten sportlichen Erfolge hatte Pflüger im Langlauf und später im Cross-Lauf gefeiert. Von 1992 bis 1996 sammelte sie WM-Titel im Berglauf. Nach ihrer Spitzensport-Karriere machte sich Pflüger als Wildbiologin einen Namen, die sich vor allem dem Studium und dem Schutz von Wölfen verschrieben hatte. Unvergessen sind ihre Dokumentationen "Auf der Spur der Küstenwölfe" (2007) über ein Rudel kanadischer Wölfe sowie "Running with Wolves" ("Die Wolfsfrau", 2009) (Sigi Lützow, 21.8.2023)