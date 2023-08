Wagner-Söldner sind in mehreren afrikanischen Ländern aktiv. IMAGO/ITAR-TASS

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hält sich möglicherweise in Afrika auf. In einem am Montag veröffentlichten Video ist Prigoschin in einem Wüstengebiet in Tarnuniform und mit einem Gewehr bewaffnet zu sehen. "Die Temperatur ist +50 – alles wie wir es wollen", sagt er in der ersten veröffentlichten Video-Ansprache seit der Rebellion der Söldner-Gruppe Ende Juni. Die Wagner-Gruppe mache Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika noch freier, erklärt Prigoschin. Seine Söldner machten das Leben der Mitglieder von IS und Al-Kaida zum Alptraum. Wagner-Söldner sind in mehreren afrikanischen Ländern wie Mali aktiv.

In dem Video wirbt Prigoschin um Rekruten für seine Söldner-Gruppe und erklärt, Wagner werde "die gestellten Aufgaben erfüllen". In dem Video wird eine Telefonnummer für Interessenten eingeblendet. Reuters konnte nicht feststellen, wo und wann das Video aufgenommen wurde. (Reuters, 22.8.2023)