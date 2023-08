Der Kartendienst Google Maps liefert mit "Google Local Guides" zusätzliche Details zu diversen Destinationen, vor allem in Form von durch User hochgeladene Fotografien. In einer Analyse von APA-Comm wurde nun die Foto-Präsenz von über 1.600 österreichischen Schlössern und Burgen auf Maps ausgewertet, bei dem das Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing als eindeutiger Sieger hervorgegangen ist.

Das Schloss Schönbrunn in der 3D-Ansicht von Google Maps Google

468.475 User-generierte Fotos, die Schloss und Gärten zeigen, bedeuten einen deutlichen Vorsprung zur zweitplatzierten Festung Hohensalzburg im APA-Comm-Ranking. Hier waren es etwas mehr als eine Viertelmillion Fotos (258.677), während knapp dahinter auf dem dritten Rang die Wiener Hofburg mit 224.240 Aufnahmen folgt. Auch die weiteren Plätze in den Top Five sind mit Gebäuden aus Wien und Salzburg belegt, und zwar mit Schloss Belvedere in Wien und dem Schloss Hellbrunn.

Motivwahl

Das Schloss Schönbrunn hat für fotoaffine Besucherinnen und Besucher aus aller Welt auch eine Vielfalt an Motiven zu bieten, denn die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger liefert neben prunkvollen Sälen und Gartenanlagen zusätzlich noch die Gloriette, das Palmenhaus oder den Tiergarten Schönbrunn.

Außerhalb von Wien und Salzburg zeigen sich beim Blick auf die Bundesländer das Schloss Laxenburg mit 54.116 Bildern auf Google Maps als meistfotografiertes Schloss Niederösterreichs, mit weniger als einem Zehntel muss sich die Schattenburg in Vorarlberg (5.255 Bilder) begnügen. (APA, 22.8.2023)