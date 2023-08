Im Juli hat Forstinger bekanntgegeben, elf heimische Filialen zu schließen. Die Abstimmung über den Sanierungsplan erfolgt am 26. September

Wien – Bei der Gerichtstagsatzung zur Insolvenz des Autozubehörhändlers Forstinger wurden am Dienstag von 236 Gläubigern und 522 Dienstnehmern Forderungen in Höhe von 21,2 Millionen Euro angemeldet. Anerkannt wurden davon 14,5 Millionen Euro. Der restliche Betrag wurde vorerst formal bestritten. Mit weiteren Anerkennungen ist daher noch zu rechnen, teilten Creditreform, AKV und KSV am Dienstag mit.

Der Autozubehörhändler Forstinger hat im Juli angekündigt, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem anzumelden. APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Abstimmung über den Sanierungsplan erfolgt am 26. September. Angeboten wird eine Mindestquote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren.

Am 21. Juli hatte Forstinger bekanntgegeben, elf der 86 heimischen Filialen zu schließen und 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem anzumelden. Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 90 Millionen Euro. (APA, red, 22.8.2023)