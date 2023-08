Alla Bruletova schrieb als "Bentley Girl" Netzgeschichte. Screenshot Tiktok

Mit ihren langen Fingernägeln tippt eine junge Frau über die Motorhaube eines Luxusautos, bevor sie gegen die kleine Statuette schnipst und "Bentley" in ihr Mikrofon haucht. Diese und ähnliche Szenen wiederholen sich: Einmal streichelt sie über die Radmuttern, das Lenkrad oder präsentiert einen überaus luxuriösen Becherhalter. Das Werk soll wohl an ASMR-Videos erinnern, doch wenn man einschlägigen Kommentaren glaubt, überwiegt in dem Video der Cringe-Faktor.

Spott von der US-Nationalgarde

Der Spott ließ naturgemäß nicht lange auf sich warten. Vor allem in der Militär-Community zog das "Bentley Girl" zahlreiche Nachahmer an. Den Anfang machte Tyler Butterworth. Der Youtuber und Tiktoker ist Staff Sergeant bei der US-Nationalgarde und präsentierte sein bevorzugtes Fahrzeug: den Humvee, das Geländefahrzeug der US-Streitkräfte, in der Zivilversion als Hummer bekannt. Auch Butterworth streichelt über Radmuttern und klopft mehr oder weniger elegant die Motorhaube des überhaupt nicht luxuriös wirkenden Fahrzeugs ab. Nur beim Getränkehalter muss der Youtuber passen: "So was haben wir nicht", sagt er und klemmt stattdessen eine Mineralwasserflasche hinter die Windschutzscheibe.

Military Grade. #bentley #humvee #army #cars #military #humor #comedy #fyp #asmr #commerical

Tyler Butterworth

Lange hat es nicht gedauert, bis die deutsche Luftwaffe auf den viralen Hype aufsprang und ihrerseits ihr weniger auf Komfort ausgerichtetes Arbeitsgerät in Form des Transporthubschraubers CH-53 präsentierte. Nur werden hier keine Räder, sondern der Munitionsgurt der Bordbewaffnung gestreichelt. Der Name des Herstellers Sikorsky wird auch eher geschrien als gesäuselt – das wäre bei dem Lärm der beiden 4.300-PS-Triebwerke auch eher schwierig.

Ein fast schon inniges Verhältnis scheint der History-Tiktoker und Reenactor Brulldozer aus den Niederlanden zu haben, als er ganz im Stil des Bentley-Videos am Auspuff eines Panther-Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg schnüffelt.

Aber nicht nur in der Militärwelt fand das eigenwillige ASMR-Video zahlreiche Nachahmer. Eine Tiktokerin namens "Citroen Wife" legte ihr Video aber eher bodenständig an: Das Auto dreckig, das Innere zweckmäßig, und die Kinder stopfen ihren Müll in die Taschen der Fahrersitze – ganz wie im echten Leben.

Auch Dave the Angry Trucker, ein populärer Tiktoker, machte sich über Bruletova lustig. Erraten: Er streichelt seinen Lkw.

Bei der Bentley-Influencerin handelt es sich um die 23-jährige Alla Bruletova. Die Social-Media-Persönlichkeit ist ihrem Publikum vor allem durch ihre Tätigkeit als Model für Bademode bekannt. Im Vorjahr wurde die Russin mit einer zweifelhaften Aktion schlagartig einem breiteren Publikum bekannt: In einem ihrer Videos zeigt sie sich im Tiefschnee tanzend mit einem abgerichteten Braunbären, was ihr den Vorwurf einbrachte, sie würde Tierquälerei unterstützen. Das umstrittene Video präsentiert die Influencerin heute noch stolz und hat es in ihrem Tiktok-Profil angepinnt. Es wurde 80 Millionen Mal gesehen.

Der Spott über ihren Auftritt als Promoterin für die Luxusmarke Bentley hielt Bruletova nicht davon ab weiterzumachen: Kurz darauf veröffentlichte sie ein beinahe identisches Video, nur diesmal säuselt sie "Maybach" ins Mikro. (red, 22.8.2023)