In Deutschland ist wieder einmal etwas billiger als in Österreich. Das heizt die Debatte über Preisunterschiede abermals an

Ein Prost macht bei den niedrigeren Preisen in Deutschland oft noch ein bisschen mehr Spaß als in Österreich APA/dpa/Bernd Weißbrod

Der Blick ins Getränkeregal treibt in Österreich hinsichtlich der Preissteigerungen der vergangenen Monate vielen den Schweiß auf die Stirn. Die aktuellen Temperaturen machen das aber ebenso, was wiederum zum Blick ins Getränkeregal motiviert. Dass viele Produkte hierzulande teurer sind als etwa in Supermärkten in Deutschland, ist kein großes Geheimnis. Doch eine Diskussion rund um den Preis von Gösser Naturradler heizt momentan die Preisdiskussion wieder an, vor allem im Internet, wo Meinungen en masse zu finden sind.

So kostet das Biergemisch bei der Rewe-Tochter Billa in Österreich 1,49 Euro, im weit entfernten Berlin hingegen nur 99 Cent. Und das, obwohl Berlin mehr als 800 Kilometer entfernt liegt – beispielsweise vom steirischen Leoben, wo Gösser zu Hause ist. Losgetreten hat die Diskussion Nikolas Kern, Sohn des ehemaligen SPÖ-Bundeskanzlers, auf X, jener Plattform, die früher Twitter hieß. Einheitliche Preisgestaltung dürfte es jedoch keine geben. Klickt man sich durch die Rewe-Website, kostet der Radler in manchen Filialen in München 1,15 Euro, in Stuttgart teilweise ebenfalls 1,15 Euro, dann aber auch wieder 1,29 Euro. Wie gibt es das?

Höhere Biersteuer

Grundsätzlich ist Preisgestaltung komplex und schwer nachzuvollziehen. In diesem konkreten Fall könnte ein Grund für den höheren Preis sein, dass in Österreich mehr Biersteuer anfällt. Die Biersteuer wird aus der Menge in Hektolitern und dem Stammwürzegehalt des Bieres in Grad Plato berechnet. Als Grad Plato wird der Stammwürzegehalt des Bieres in Gramm je 100 Gramm Bier bezeichnet. Hierzulande fallen laut Finanzministerium je Hektoliter zwei Euro je Grad Plato an. Für kleine, unabhängige Brauereien gibt es Ermäßigungen.

Etwas verständlicher drückt es die deutsche Plattform Statista aus. In Deutschland beträgt die Biersteuer pro Liter 9,44 Cent, in Österreich sind es 24 Cent, also mehr als zweieinhalb mal so viel. "Die unterschiedlichen Steuersätze sind ein sehr naheliegender Grund für die Unterschiede. Bei einer 0,5-Liter-Flasche macht der Unterschied zwischen 20 und 30 Cent aus", sagt Wifo-Ökonom Josef Baumgartner. An der Biersteuer stößt sich die Brau Union schon seit langem. Diese sei deutlich zu hoch, vor allem weil die Mehrwertsteuer noch dazukomme, sagt eine Sprecherin zum STANDARD. Ansonsten habe man einen fixen Verkaufspreis – die Verbraucherpreise sowie auch diverse Aktionen mache der Handel.

Unterschiedliche Einkäufer

Was sagt Rewe zu der Sache? "Grundsätzlich ist der Vergleich der Nettoverkaufspreise von Einzelprodukten wenig aussagekräftig ist, da es immer Produkte gibt, die im Ausland billiger oder teurer sind. Ein seriöser Vergleich kann nur über das Gesamtsortiment erfolgen", heißt es beim Konzern. Der Preis für Gösser Naturradler sei in Österreich marktüblich, er sei zudem auch in Österreich immer wieder aktioniert um 0,99 Euro erhältlich. Zudem handle es sich bei Billa in Österreich und Rewe in Deutschland um unterschiedliche Unternehmen mit getrenntem Einkauf. Gösser verhandle die Preise separat.

Wifo-Experte Baumgartner weist zudem darauf hin, dass in Österreich die Aktionsdichte viel höher ist und deswegen Produkte hierzulande oft zu denselben Konditionen wie in Deutschland zu bekommen sind. "Außerdem kommt es auf die Marktposition des jeweiligen Herstellers an. Sowohl das Unternehmen Gösser als auch dessen Radler sind in Österreich sehr bekannt, in Norddeutschland vermutlich weniger. Wer für neue Kunden interessant sein will, braucht am Anfang auch einen guten Preis."

15 Prozent teurer in Österreich

Der Gösser Naturradler hat einem Dauerbrennerthema neuen Schwung gegeben. Denn die gleichen Lebensmittel sind in Österreich generell teurer als in Deutschland, die Arbeiterkammer verweist mit ihren Preisvergleichen seit Jahren auf diese Diskrepanz. "Bereinigt um die Mehrwertsteuer sind Produkte in Deutschland rund 15 Prozent billiger als in Österreich", sagt die Handelsexpertin der Arbeiterkammer, Gabriele Zgubic, zum STANDARD. Viele Unternehmen würden auf unterschiedliche Einkaufspreise verweisen, vor allem wenn es um österreichische Produkte geht. "In diesem Fall hält diese Argumentation jedoch nicht", meint Zgubic.

Der Handel begründet die Preisunterschiede einerseits mit der hierzulande größeren Anzahl an Lebensmitteleinzelhandelsfilialen, andererseits mit der Größe des deutschen Marktes, die zu besseren Einkaufskonditionen führe. Auch Fachleute teilen diese Einschätzung: In Österreich sei die Dichte an Filialen nicht nur höher, auch die Geschäfte seien kleiner und vor allem im Westen die Topografie kleiner strukturiert, das treibe auch die Kosten in die Höhe. Dieses Argument bringt auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ins Spiel. Sie schreibt: "Die hohen Preise in den Supermärkten in Österreich liegen auch daran, dass es bei uns so viele Supermärkte wie nirgendwo gibt." Ein weiterer Puzzlestein dürfte sein, dass sich mit Rewe, Spar, Hofer und Lidl nur vier große Player praktisch den ganzen Markt aufteilen. Und dass es hierzulande weniger Diskonter gibt als in Deutschland.

Ähnlich hohe Arbeitskosten

Was die Arbeitskosten betrifft, so sind die Niveaus in Deutschland und Österreich nahezu gleich, in Sachen Lohnnebenkosten (Zahlungen der Arbeitgeber, die nicht im Monatslohn inklusive Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld enthalten sind, etwa Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) liegt das Niveau in Österreich allerdings über jenem in Deutschland. Auch das dürfte einen Teil der Preisunterschiede erklären.

Es ist zweifelsohne ein komplexer Mix, aus dem sich die Lebensmittelpreise errechnen: Neben der Zahl der Filialen und Lohnkosten gehören auch Mieten und die Zahlungsbereitschaft der Konsumierenden dazu. Inwieweit die Marktkonzentration auf das Preisgefüge Einfluss nimmt, ist noch Gegenstand der Untersuchung. Warum die Lebensmittel hierzulande mehr kosten als beim Nachbarn, treibt bekanntlich auch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) um.

Untersuchungen in Lebensmittelbranche

Die BWB untersucht den Nahrungsmittelsektor – den Handel und die verarbeitenden Betriebe – seit Oktober 2022 und will bis Herbst Antworten gefunden haben. Fragen, die sich die Behörde stellt: ob der Wettbewerb funktioniert und wohin entlang der Wertschöpfungskette die Preissteigerungen geflossen sind. Zwar geben hierzulande Prospekte und Vergleichsplattformen einen guten Überblick über die Preise, die im Supermarktregal verlangt werden, aber bei den Lieferanten ist noch Luft nach oben. Mittlerweile veröffentlich die Agrarmarkt Austria (AMA) die Preise von einigen Produkten, die der Lebensmittelhandel einkauft. Zumindest ein kleiner Puzzlestein im Gefüge der Preisspannen. (Regina Bruckner, Andreas Danzer, 22.8.2023)