Optisch ist die Renovierung des Landesgerichts für Strafsachen Wien jetzt nicht unbedingt ein Gewinn, verhandelt wird im Saal 106 dennoch. moe

Wien – Richterin Alexandra Skrdla agiert im Sinne der steuerzahlenden Bevölkerung. An sich ist das Strafverfahren rund um schwere Körperverletzung gegen sechs unbescholtene Angeklagte nämlich für mindestens vier Stunden anberaumt. Skrdla erledigt die Angelegenheit in einer halben, indem sie eine unkonventionelle Herangehensweise wählt. "Ich hör mir jetzt sicher nicht sechs verschiedene Varianten an, wenn es ein Video gibt", eröffnet sie den Prozessparteien und fordert sie auf, sich um die drei vorhandenen Computermonitore zu versammeln.

Es geht um einen Fall an einem Novembernachmittag im Jahr 2021. Am Bahnhof Hetzendorf in Wien-Liesing liefen sich vier der angeklagten Syrer zufällig über den Weg. Sie kannten sich von einer Ausbildungsstätte, einer wurde dort offenbar regelmäßig das Opfer von Hänseleien. Auf den vorgeführten Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie die Gruppe zunächst zusammensteht und redet. Was der Auslöser der folgenden Ereignisse war, bleibt unklar, möglicherweise fühlte sich der Drittangeklagte wieder gefoppt.

Es startet jedenfalls zunächst eine Rangelei, dann läuft der Drittangklagte weg, kommt mit einer hohlen Eisenstange retour und beginnt auf die Gegner einzuschlagen. Die Situation eskaliert rasch, irgendwann liegt einer der Angeklagten auf dem Boden und wird von zwei anderen mit Füßen getreten. Deutlich zu erkennen ist auf den Bildern aber auch, dass einer der vier Beteiligten, der einen Nasenbeinbruch erlitt, nur die Streitparteien zu trennen versucht, und der Fünft- und der Sechstangeklagte überhaupt erst dazustoßen, als der Tumult bereits wieder vorbei ist. "Es ist mir schleierhaft, wie die in die Anklage kommen", kritisiert Skrdla die Staatsanwaltschaft Wien deutlich.

Video interessierte offenbar nur wenige

Aber auch die Vorbereitung der Verteidigerinnen und Verteidiger ist ausbaufähig – lediglich Verfahrenshelfer Werner Tomanek hat sich das Material im Vorfeld angesehen. Nach einem Gespräch Tomaneks mit seinem Mandanten bekennt dieser sich auch schuldig. Man erfährt auch, dass sich die verfeindeten Seiten mittlerweile ausgesprochen und versöhnt haben.

Da die Staatsanwältin nur eine Sitzungsvertreterin ist, hat sie kein Pouvoir, die Vorwürfe gegen die offenkundig Unschuldigen zurückzuziehen. Skrdla scheidet das Verfahren gegen diese drei Männer also aus und spricht sie frei. Dann erfolgt für zwei weitere Männer der Freispruch von einem Anklagepunkt: Laut Anklage soll die Schlägerei nämlich auf der Breitenfurter Straße weitergegangen sein, zu diesem Zeitpunkt war aber einer der Beschuldigten bereits nachweislich im Spital.

Für die Schläge und Tritte am Bahnsteig – "die Sachen, die nicht schön sind", wie die Richterin es formuliert – gibt es dagegen Konsequenzen, wenngleich sie nicht schwer sind. Skrdla schwebt eine Diversion samt Tatausgleich vor. "Haben Sie jetzt noch viel miteinander zu tun?", fragt sie die ersten drei Angeklagten, was verneint wird. "Wären Sie bereit, sich gegenseitig zu entschuldigen?" Das Trio nickt. "Dann stehen Sie auf und geben sich die Hände", fordert die Richterin und freut sich über die prompte Umsetzung ihrer Anweisung. "Der Tatausgleich erfolgt im Gerichtssaal durch wechselseitige Entschuldigungen", diktiert sie für das Protokoll.

Diversion mit Tatausgleich im Gerichtssaal

Anschließend stellt die Richterin das Verfahren vorläufig ein. Da die Anklägerin keine Erklärung abgibt, ist die Entscheidung aber noch nicht rechtskräftig. Dennoch ist der Rechtsfrieden nach 30 Minuten wiederhergestellt, und alle Beteiligten verlassen zufrieden den Gerichtssaal. (Michael Möseneder, 22.8.2023)