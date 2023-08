Frankfurt – An Selbstständige und Angehörige kleiner Unternehmen richtet sich die deutsche AUA-Mutter Lufthansa mit einer neuen Computeranwendung. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll die App Swifty Geschäftsreisen von der Buchung über die Bezahlung bis zur Abrechnung vollständig organisieren, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Wer sich auf Swifty einlässt, muss nicht zwangsläufig mit der Lufthansa fliegen. IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO