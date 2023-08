Eisenstadt – Ganz in Schwarz gekleidet nimmt der 39-jährige Wiener vor Richterin Birgit Falb Platz. Er ist von dem Vorfall gezeichnet, der sich im März in der Sonnentherme Lutzmannsburg ereignet hat – und ihn am Dienstag in der Früh wegen fahrlässiger Tötung und Außerachtlassung der Aufsichtspflicht vor Gericht führt. Im Frühjahr war er mit seinen beiden Töchtern, fünf und sechs Jahre alt, in der Therme. Von der Mutter der Kinder ist er geschieden. Er ließ die beiden Mädchen rund 20 Minuten unbeaufsichtigt, ging in den Restaurant- und Außenbereich. Während dieser Zeit sprang die Jüngere ohne Schwimmhilfe in ein Becken und ertrank. Wie Richterin Falb anmerkt, habe die sechsjährige Schwester den Reanimierungsversuchen beigewohnt, bevor die Fünfjährige in die Klinik Donaustadt in Wien gebracht wurde.

Anlaufschwierigkeiten

Der Prozess beginnt mit zehn Minuten Verspätung, weil der Saal, in dem die Verhandlung eigentlich hätte stattfinden sollen, dem medialen Interesse der Größe nach nicht entspricht. Nach den üblichen Fotos, bei denen der Verteidiger – in diesem Fall Manfred Arbacher-Stöger – das Gesicht des Angeklagten mit einer Mappe verdeckt, bringt ein Vertreter der Mutter und der Schwester des verstorbenen Mädchens noch einen Schriftsatz ein, der erst in der Früh zu den Akten gelangte. Richterin Falb zeigt wenig Verständnis, dass der Antrag erst am Vorabend eingebracht wurde. Sie gibt ihn an die Verteidigung weiter und merkt an, dass sie ihn noch nicht gelesen habe, aber Arbacher-Stöger den Vortritt lasse, während sie die Personalien kläre. Der Vertreter fordert für die Mutter 20.000 Euro Trauerschaden, für die Schwester 20.000 Euro Schock- und Trauerschaden. Die Richterin zeigt sich ob der Höhe überrascht und erinnert, dass in so einem Fall maximal 15.000 Euro vorgesehen seien.

Verteidiger Arbacher-Stöger verdeckt das Gesicht des Angeklagten kurz vor Prozessbeginn. APA/THERESA PUCHEGGER

Die Personalien des 39 Jahre alten Busfahrers sind rasch abgehandelt: österreichischer Staatsbürger, in Wien geboren. "Der Strafregisterauszug", sagt Richterin Falb, "ist leer. Sie sind unbescholten und haben noch nie mit der Justiz zu tun gehabt?" – "Nein." Nur bei der Höhe seines Gehalts gibt es kurze Unstimmigkeiten, wegen der Anzahl der Überstunden, die er im Polizeiprotokoll angegeben hat, die übers Jahr gerechnet aber niedriger ausfallen.

Der Verteidiger erklärt, dass sich sein Mandant umfassend geständig zeigen wird, und schildert die aktuelle Lage des Angeklagten. "Er ist in psychologischer Betreuung und wird sich bis ans Ende seiner Tage diesen Fehler nicht mehr verzeihen. Darum können wir auch auf die Einvernahme der Zeugen verzichten." Zur Forderung der Mutter und der Schwester der Verstorbenen sagt er: "Mein Mandant würde das anerkennen, wenn er könnte." Das könne er aber nicht, weil es versicherungstechnisch nicht möglich sei.

Tränenreiche Aussage

Die Richterin beginnt mit der Befragung des 39-Jährigen, der in Tränen ausbricht und sich schluchzend "schuldig!" bekennt. Er greift zu einem Taschentuch und putzt sich die Nase. Das wird er heute noch öfters machen. "Ich nehme an, es tut Ihnen sehr, sehr leid", sagt die Richterin. "Ich wäre am liebsten tot, wenn Sie es mir glauben wollen", antwortet der Angeklagte. "Haben Sie eine Erklärung, warum Sie weggeblieben sind?" Es dauert ein paar Sekunden, bis sich der Angeklagte so weit gefasst hat, dass er antworten kann: "Ich kann es mir nicht erklären." Er habe den Mädchen vertraut, dass sie während seiner Abwesenheit nicht ins Wasser gehen würden, wie er es ihnen gesagt habe – weil es nie Probleme gab, dass die beiden nicht auf ihn hörten. "Sie wissen, dass das ein großer Fehler war? Wie geht es Ihnen?", will die Richterin wissen. "Es geht mir sehr schlecht", schluchzt der Angeklagte.

Die fünf Zeugen, die Falb geladen hat, werden in den Raum gebeten, und sie bedankt sich bei ihnen für das Kommen, auch wenn ihre Hilfe nicht gebraucht würde, weil sowohl Verteidigung als auch Staatsanwalt und der Privatbeteiligtenvertreter auf Fragen an sie verzichten.

Der Ankläger fordert in seinem Schlussplädoyer eine gerechte Strafe, in der die Milderungsgründe bedacht werden – "der unbescholtene Lebenswandel, das reumütige Geständnis und dass der Angeklagte vom Tod seiner Tochter selbst betroffen ist". Verteidiger Arbacher-Stöger bedankt sich für die faire Verhandlung auch vonseiten der Staatsanwaltschaft, wiederholt die erwähnten mildernden Umstände und fügt eine Bitte hinzu: "Seit dem Vorfall ist mein Mandant ein gebrochener Mann, wie Sie selbst sehen können. Die psychologische Aufarbeitung wird noch Jahre dauern, und der Vorfall wird ihn bis an sein Lebensende verfolgen." Er bittet um ein mildes Urteil, das seinem Mandanten die Möglichkeit gibt, seinen Job weiter ausüben zu können.

Sechs Monate und 2.700 Euro

Nach kurzer Pause spricht Richterin Falb den Angeklagten wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig. Sie verurteilt ihn zu einer sechsmonatigen Haftstrafe, die bei einer Probezeit von drei Jahren bedingt verhängt wird – und zur Zahlung von 2.700 Euro, "weil in diesem Fall eine unbedingte Strafe verhängt werden muss", erklärt die Richterin. Der Mutter und der Tochter werden je 15.000 Euro zugesprochen. Während der Angeklagte die Entscheidung akzeptiert, gibt der Staatsanwalt keine Erklärung ab, das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig. Dann verhandelt Falb noch mit dem Staatsanwalt über die Gerichtskosten, die der Angeklagte zu tragen hat: "300 Euro, was sagt der Staatsanwalt dazu, war ja eine kurze Verhandlung?" Der Staatsanwalt stimmt zu, und Richterin Falb schließt die Verhandlung mit den Worten: "So was darf jetzt nicht mehr vorkommen." (Guido Gluschitsch, 22.8.2023)