Viele Energiekundinnen und -kunden orten Unklarheiten in ihren Rechnungen – und wenden sich an den STANDARD. Wir antworten in einer Serie

Tarife der EVN sorgten für Verwirrung und Verwechslung. APA/HELMUT FOHRINGER

Energierechnungen zu verstehen ist fast eine Wissenschaft – was kein großes Problem war, solange die Energie billig war und die Angelegenheit von den meisten Menschen als nicht besonders wichtig erachtet wurde. Mittlerweile jedoch sind die Preise in die Höhe geschossen und für viele zum echten Problem geworden. DER STANDARD bekommt zahlreiche Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die Unklarheiten in ihren Rechnungen orten oder sonstige Fragen zum Thema Energieversorger haben. Hier versuchen wir sie zu beantworten. Der vierte Teil handelt von der Verwechslungsgefahr bei Tarifen.

Es ist bisweilen verwirrend, den Überblick zu behalten bei so vielen Stromtarifen, auch wenn sie vom selben Anbieter stammen; manchmal ist es auch schwer, zwischen den Energiearten zu unterscheiden, wenn der Tarif gleich heißt. So geschehen in Niederösterreich, dem Hoheitsgebiet der EVEine Leserin hat sich an den STANDARD gewandt. Sie habe "einen EVN-Vertrag mit zwei Stromzählern", schreibt sie. "Man schickt mir per Mail zwei unterschiedliche Tarife (...), einen mit 23 Cent, einen mit 70 Cent", jeweils pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Umsatzsteuer (siehe Faksimile unten). Sie habe zu einem anderen Anbieter wechseln wollen, aber EVN behaupte, dass der Vertrag erst 2024 gekündigt werden könne.

Faksimile einer Preisinformation. Der Standard

Zweiteres wird von EVN auch gar nicht bestritten. Tatsächlich gebe es im konkreten Fall eine Bindung bis April 2024, nachdem der neue Vertrag, Optima Garant, vom Kunden bzw. der Kundin Anfang April des heurigen Jahres für zwei Stromzählpunkte abgeschlossen worden sei. Beim ersten Einwand hingegen, zwei unterschiedliche Tarife mit gewaltigem Preisunterschied, handle es sich offenbar um eine Verwechslung.

Die in der Energiepreisübersicht April 2023 enthaltene Information der EVN, der Energiepreis beim Optima-Flex-Tarif würde per 24. 4. 2023 von zuvor 10,9264 Cent auf 23,4313 Cent je kWh steigen, betreffe den Gasvertrag. Die Information, dass beim anderen Produkt, ebenfalls Optima Flex, ab 9. 4. 2023 von 24,3350 Cent auf 70,8605 Cent je kWh steige, betreffe Strom.

Preisinformation der Energieversorgung Niederösterreich (EVN). Der Standard

Der Kunde bzw. die Kundin habe in dem Fall "richtig reagiert" und sei in einen günstigeren Optima Garant gewechselt, heißt es vonseiten der EVN. Günstiger deshalb, weil damit eine zwölfmonatige Bindung verbunden ist, die es dem Unternehmen ermögliche, den Strom in Monatstranchen an der Börse einzukaufen und den Kunden zu einem Mischpreis, der sich ein Jahr lang nicht ändert, weiterzuverkaufen.

Flex-Tarife seien teurer, dafür könne man aber jederzeit aus dem Vertrag raus.

(Günther Strobl, 23.8.2032)