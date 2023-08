Shoura Hashemi dokumentiert seit September 2022 die iranische Protestbewegung. Am Mittwoch tritt sie ihren neuen Job bei Amnesty in Wien an. Regine Hendrich

Die Juristin und Frauenrechtsaktivistin Shoura Hashemi kehrt dem diplomatischen Dienst den Rücken und wird neue Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Seit Beginn der Proteste im Iran ist sie im Netz eine wichtige Informationsquelle und Sprachrohr für die Bewegung Frau, Leben, Freiheit.

STANDARD: Sie waren bisher im Außenministerium. Mit Ausbruch der Proteste im Iran wurden Sie zunehmend zur Aktivistin. War der Jobwechsel von der Realpolitik im diplomatischen Dienst zum Aktivismus der logische nächste Schritt für Sie?

Hashemi: Absolut. Ich wusste, kurz nachdem die Demonstrationen ausgebrochen waren und ich nächtelang Videos gesichtet hatte, schnell, dass ich geistig nicht mehr zurück in den diplomatischen Dienst kann. Dort geht es um Zurückhaltung, Diskretion und darum, Sachen möglichst nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich habe gesehen, dass mir die aktivistische Arbeit Spaß macht und mir sehr liegt. Ich sehe mich in dem neuen Job aber nicht ausschließlich als Aktivistin. Mir ist wichtig, mit allen zu sprechen, so würde auch eine Diplomatin vorgehen.

STANDARD: Im Juni wurden zwei willkürlich im Iran inhaftierte österreichisch-iranische Staatsbürger freigelassen. Sie waren Teil eines Gefangenendeals mit Belgien und kamen im Austausch gegen einen verurteilten iranischen Terroristen frei. Ein guter Deal?

Hashemi: Persönlich freue ich mich über die Freilassung. Aus menschenrechtlicher Sicht war das aber reine Geiseldiplomatie. Wofür man sie getauscht hat, einen verurteilten Terroristen, der als Diplomat nach Österreich gekommen war und in Wien stationiert war, ist problematisch. Man schafft einen Präzedenzfall und signalisiert dem Regime im Iran: Ihr kommt damit durch. Und als jemand mit iranischem Hintergrund muss ich sagen, dass mit solchen Deals Leute wie ich auch in Europa gefährdet sind.

STANDARD: Was ist Ihre Bilanz nach fast einem Jahr Protesten im Iran?

Hashemi: Die Bilanz ist durchwachsen. Das Regime hat sehr stark zurückgeschlagen und es geschafft, die großen Demonstrationen völlig niederzuschlagen. Was es nicht geschafft hat – und das ist die Errungenschaft –, ist, das Bewusstsein um die feministische Revolution und die Bewegung Frau, Leben, Freiheit im Keim zu ersticken. Und man sieht anhand der jüngsten Verschärfungen, wie sehr dieses Regime mit sich selbst und dem anhaltenden Widerstand ringt.

STANDARD: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird heuer 75 Jahre. Was sind die drängendsten Menschenrechtsthemen in Österreich?

Hashemi: In Österreich werden dauernd Pseudo-Debatten geführt. Etwa darüber, ob Bargeld in die Verfassung gehört, wer normal ist oder wer Schnitzel isst. Zugleich lässt man viele menschenrechtliche Baustellen links liegen – etwa das Thema Asyl. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zwischen 14 und 18 etwa kommen in Bundesbetreuungseinrichtungen, werden dort wie Erwachsene behandelt und sich selbst überlassen. Letztes Jahr wurden in Österreich 13.000 Asylanträge von unbegleiteten Minderjährigen gestellt, fast 12.000 sind verschwunden. Ja, ein Teil davon zieht in andere Länder weiter. Aber bei einem großen Teil weiß man es einfach nicht. Da geht es um Themen wie Menschenhandel, Gewalt, sexuelle Ausbeutung – und es wird einfach weggeschaut. Es herrscht die Haltung: Gut, dass sie weg sind, wir müssen uns nicht mehr kümmern. Für einen Staat wie Österreich ist das menschenrechtlich eine Katastrophe.

STANDARD: Sie sind als Sechsjährige mit Ihren im Iran politisch verfolgten Eltern nach Österreich geflohen. Was sind Ihre ersten Erinnerungen?

Hashemi: Wir waren die ersten Wochen in Traiskirchen. Ich erinnere mich, dass es kalt war und Schnee lag. Verglichen mit anderen hatten wir großes Glück. Wir konnten legal mit dem Flugzeug einreisen, 1987 gab es ein Aufnahmekontingent für im Iran politisch Verfolgte. Ich bin froh, dass ich nicht mit Schleppern über die Türkei oder den Irak fliehen musste.

STANDARD: Den meisten Geflüchteten bleibt ein solches Schicksal nicht erspart.

Hashemi: Resettlement-Programme in Kooperation mit dem UNHCR gibt es in Österreich schon lange nicht mehr. Das letzte für syrische Geflüchtete lief 2017 aus. Momentan existiert noch ein humanitäres Aufnahmeprogramm für ukrainische Geflüchtete, die in Moldau sind. Ich würde mir erwarten, dass es weiterhin solche Abkommen gibt – für afghanische Geflüchtete, Frauen oder für Menschenrechtsverteidigende.

STANDARD: Sie stehen als Aktivistin in der Öffentlichkeit, posten täglich auf X, vormals Twitter. Wenden sich Menschen an Sie, die nach Fluchtmöglichkeiten suchen?

Hashemi: Ich bin am Rande bei einer Menschenrechtsgruppe, die von der iranischen Diaspora in Wien organisiert wird, involviert. Zuletzt hat die Gruppe versucht, einen 17-jährigen Iraner, dem bei den Protesten ein Auge ausgeschossen wurde und der auf seiner Flucht in der Türkei strandete, zur medizinischen Versorgung nach Österreich zu holen. Es gab Kontakt mit Innen- und Außenministerium, mit dem Parlament – vergeblich. Solche Entscheidungen kann ich nicht nachvollziehen. Wenig später nahm Deutschland den Jungen auf.

STANDARD: Amnesty International hat den Prozess gegen die NGO SOS Balkanroute, die wegen Kritik am Bau eines Internierungslagers geklagt wurde, beobachtet. Muss der Staat Aktivisten und Journalisten vor Einschüchterungsklagen mehr schützen?

Hashemi: Es braucht dringend eine Möglichkeit, derartige Klagen rasch abzuweisen. Bei SOS Balkanroute wurde das Verfahren zum Glück eingestellt, und der Richter hat in der Urteilsbegründung auf die Menschenrechtskonvention verwiesen. Aber es bräuchte eine Art Schnellverfahren, damit Leute weder dem enormen Kostenrisiko noch dem psychischen Druck ausgesetzt sind, den eine solche Klage bringt.

"Es braucht mehr Bewusstsein, dass das Recht auf Protest ein schützenswertes Gut ist"

STANDARD: Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die fast schon drakonischen Strafen, die, mitunter auch von der Bevölkerung, für Klimaaktivisten gefordert werden?

Hashemi: Das ist erschütternd. Daran sieht man, dass die Bevölkerung das Narrativ, dass das alles Verbrecher seien – was nicht nur von der FPÖ, sondern auch von der ÖVP, einer Regierungspartei, verbreitet wird –, übernimmt. Das hat zur Folge, dass ein Protest, der friedlich, aber mitunter unbequem ist, als illegal empfunden und kriminalisiert wird. Da muss man dagegenhalten.

STANDARD: Eine Aktivistin wurde wegen der Grünfärbung des Pallas-Athene-Brunnens angeklagt und freigesprochen. Sind die Behörden zu eifrig in der Anklage von Aktivisten?

Hashemi: Der Fall war peinlich für die Staatsanwaltschaft. Das Gericht hat alles abgewiesen und festgehalten, dass die Staatsanwaltschaft einen totalen Exzess betrieben hat. Ich frage mich, wie die Behörde auf die Idee kommt, Menschen in solchen Fällen vor Gericht zu stellen. Es braucht mehr Bewusstsein dafür, dass das Recht auf Protest ein schützenswertes Gut ist.

STANDARD: Was wird Ihre Handschrift bei Amnesty sein?

Hashemi: Ich bin eine sehr direkte, nicht gerade konfliktscheue Person. Menschenrechte haben in der öffentlichen Diskussion keinen hohen Stellenwert. Es werden Narrative geprägt, die fast menschenrechtsfeindlich sind, es gibt Politikerinnen und Politiker, die offen eine Abschaffung der Menschenrechtskonvention fordern. Ich werde in diesen Fällen nicht ruhig bleiben. (Viktoria Kirner, 23.8.2023)