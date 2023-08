Im Gastblog schreiben Johannes Pepelnik und Annette Stahl über Fälle, in denen E-Bikes von der Polizei mit ungeeigneten Einrichtungen getestet wurden.

In Österreich gilt ein E-Bike nach § 1 Abs. 2a KFG als Fahrrad, solange weder eine Nenndauerleistung von 250 Watt noch eine Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h überschritten wird. Das heißt, der Motor eines E-Bikes muss sich rechtzeitig abschalten, sodass eine Geschwindigkeit über 25 km/h nur durch Muskelkraft, nicht aber durch elektrischen Antrieb erreicht werden kann. Unterstützt der Motor eines E-Bikes höhere Geschwindigkeiten als 25 km/h, so handelt es sich rechtlich um ein Motorfahrrad (Moped), für das nach § 36 KFG eine Zulassung, ein behördliches Kennzeichen, eine Haftpflichtversicherung und eine Begutachtungsplakette vorliegen müssen, sofern dieses auf öffentlichen Straßen verwendet wird.

Wie schnell mit dem E-Bike gefahren werden darf, ist gesetzlich geregelt. Für die entsprechende Prüfung scheinen aber die benötigten Messinstrumente zu fehlen. Getty Images/iStockphoto/123ducu

Stellt die Polizei bei einer Verkehrskontrolle fest, dass ein E-Bike Motor auch jenseits der 25 km/h unterstützt, so kann es für den Fahrer oder die Fahrerin schnell teuer werden, da gegen Vorschriften des Kraftfahrgesetzes, der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung und des Führerscheingesetzes verstoßen wird. Für Verstöße gegen das Kraftfahrgesetz sind Strafen von jeweils bis zu 10.000 Euro vorgesehen. Besitzt die betroffene Person zudem keinen Führerschein, so kommt eine Strafe zwischen 363 und 2.180 Euro hinzu. In den letzten Monaten wurden bereits zwei Fälle an die Kanzlei Pepelnik & Karl herangetragen, in denen die Wiener Polizei angebliche Übertretungen feststellte, obwohl beide E-Bikes laut Hersteller nur eine Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützen. Die verhängten Strafen betrugen beide Male deutlich über 1.000 Euro.

Ungeeignete Prüfung

Konkret liegt das Problem in der Testmethode, die die Polizei für die Testung der Abschalteinrichtung von E-Bikes anwendet. Festgestellt werden muss nämlich, wann der Motor des E-Bikes abschaltet und nicht, wie schnell das E-Bike maximal fahren kann. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 25 km/h ist nämlich nicht strafbar, solange sie durch Muskelkraft bewirkt wird. Als Testmethode verwendet die Polizei einen "Moped Rollenprüfstand", der ursprünglich entwickelt wurde, um zu beweisen, dass Mopeds eine höhere Bauartgeschwindigkeit als gesetzlich zulässig besitzen oder dass die Bauartgeschwindigkeit durch Tuningtechniken so verändert wurde, dass das Moped eine höhere Geschwindigkeit erreichen kann als gesetzlich vorgeschrieben.

Der springende Punkt ist nun, dass bei E-Bikes eben nicht getestet werden soll, wie schnell diese maximal fahren können. Wenn beispielsweise niemand auf dem E-Bike sitzt, können mit E-Bikes auf dem Rollenprüfstand sehr hohe Geschwindigkeiten (teilweise über 70 km/h) erreichen, obwohl diese über eine funktionierende und zertifizierte Abschalteinrichtung verfügen. Diese Art der Testung lässt daher keinen zulässigen Rückschluss darauf zu, wie lange der Motor eines E-Bikes die Tretleistung unterstützt. In den von uns betreuten Fällen, fand die Polizei einmal, dass sich ein Radfahrer zu wenig anstrengt, wenn er die Peter-Jordan-Straße hinauffährt, ein anderes Mal wurde ein Essensauslieferer angehalten, weil er "zu schnell" gefahren ist.

Gerichtliche Aufhebung der Strafe

Nachdem ein betroffener E-Bike-Lenker gegen ein Straferkenntnis der Landespolizeidirektion Wien, das auf Grundlage des Testergebnisses auf einem Rollenprüfstand verhängt wurde, Beschwerde einlegte, war das Verwaltungsgericht Wien mit der Frage beschäftigt, ob der Rollenprüfstand als Testgerät für E-Bikes überhaupt geeignet ist. Davon abgesehen, dass unsere Mandanten uns berichteten, dass die Strafe dadurch zustande gekommen sei, dass der Polizist versuchte, das Fahrrad möglichst schnell auf dem Rollentester zu fahren. Inzwischen scheint "nur" mehr die Kurbel mit der Hand betätigt zu werden. Aber genaue Anweisungen gibt es bei der Polizei nicht – im Gegensatz etwa zu den Alkoholtests oder den Radargeräten.

Der in unserem Verfahren gerichtlich bestellte Sachverständige stellte im Verwaltungsstrafverfahren fest, dass der von der Landespolizei Wien verwendete Rollenprüfstand nicht geeignet ist, die Abschaltgeschwindigkeit von neueren E-Bikes mit ausreichender Genauigkeit zu ermitteln. Das lässt sich darauf zurückführen, dass die Abschaltung des Motors bei neueren E-Bikes kaum merkbar ist, damit das Fahrgefühl so natürlich und angenehm wie möglich ist. Außerdem ist auf dem Moped-Rollenprüfstand ein gegenüber Straßen unrealistisch niedriger Widerstand vorhanden, bei dem E-Bike-Motoren zum Teil nicht schnell genug reagieren und sich zudem dynamische Kräfte entwickeln, die zu deutlich höheren Geschwindigkeiten führen. Vor diesem Hintergrund wurde das gegensätzliche Straferkenntnis von dem Verwaltungsgericht Wien aufgehoben.

Im Ergebnis ist es daher dringend notwendig, die Testung von E-Bikes mittels Moped-Rollenprüfstand grundlegend zu überdenken, denn eine solche Testung ist nicht geeignet, die Abschaltgeschwindigkeit von E-Bike-Motoren genau genug zu messen, um auf dieser Grundlage Verwaltungsstrafen zu verhängen. Die Folge von derartigen Testungen sind zahlreiche Straferkenntnisse, die unschuldige Fahrradlenker und Fahrradlenkerinnen treffen, oftmals Fahrradkuriere, deren E-Bikes den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Meist gehen die Betroffenen aus Kostengründen jedoch nicht gegen derartige Straferkenntnisse vor und bezahlen die Strafe, obwohl der Fehler nicht bei ihrem E-Bike, sondern bei der angewendeten Testmethode der Polizei liegt. (Johannes Pepelnik, Annette Stahl, 22.8.2023)