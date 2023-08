Mithilfe künstlicher Intelligenz will die Lufthansa künftig Geschäftsreisen von der Buchung über die Bezahlung bis zur Abrechnung vollständig organisieren. Möglicherweise ist Heidi Klum da einem Test zum Opfer gefallen. Das Gepäck der Entertainerin ist auf dem Weg von Italien nach Los Angeles verloren gegangen, wie sie auf Instagram in einer Story postete. "Okay, Lufthansa, heute ist Tag drei, und ihr habt mein Gepäck immer noch nicht gefunden", sagt sie in einen weißen Bademantel gekleidet. "Was habt ihr mit meinem Gepäck mit all meinen Lieblingssachen gemacht?" Das Gepäck ihrer Familie aus dem gleichen Flug sei bereits angekommen. "Bitte schaut weiter, Lufthansa." Entwarnung wurde bisher noch nicht gegeben.

Heidi Klum wartet auf ihr Gepäck. IMAGO/Ralf Müller

"Absolutes Drecksloch"

Unerfreuliches in Zusammenhang mit Verreisen hat auch Kabarettist und Podcaster Michi Buchinger zu berichten. Sein Trip ins schottische Edinburgh dürfte nicht ganz nach Vorstellung ausgefallen sein. Auf Instagram bezeichnet er die Stadt als "absolutes Drecksloch". Insbesondere die Männerwelt scheint Buchinger verstört zu haben. Buchinger begegnete Schotten mit "Zähnen, die in alle Himmelsrichtungen schauen" und "wie ein Alkometer nach Dienstschluss riechen". Ebenso nicht egal war Buchinger der Alkoholkonsum der Bevölkerung, der sogar den Burgenländer, der "einiges gewöhnt" ist, in Erstaunen versetzte: "Dienstag 19 Uhr in Edinburgh ist wie Samstag drei Uhr früh in Gramatneusiedl am Kirtag." Zumindest der Flug dürfte okay gewesen sein.

Ferien mit Victoria

Selber schuld, sagt sich da wahrscheinlich Victoria von Schweden. Um sich Ärger dieser Art zu sparen, baute sich die Kronprinzessin laut bunte.de gleich ihr eigenes Ferienhaus. Wobei Ferienhaus etwas untertrieben ist. Die Sommerresidenz in der schwedischen Kommune Värmdö ruht auf einem 2,5 Millionen Euro teuren Grundstück. Für den Zweitwohnsitz haben die Thronfolgerin und ihr Ehemann Prinz Daniel für weitere rund 4,3 Millionen Euro insgesamt vier Gebäude bauen lassen – inklusive Pool und Bootssteg und einer einer drei Meter hohen Mauer, damit das Paar und die beiden Kinder ungestört Urlaub machen können.

Wir haben Värmdö gegoogelt: Die Kommune bildet einen zentralen Teil des Stockholmer Schärengartens, der zweitgrößten Inselgruppe der Ostsee. Die Gemeinde umfasst acht größere Inseln – Värmdö, Ingarö, Fågelbrolandet, Djurö/Vindö, Svartsö, Möja, Runmarö sowie Nämdö. Die Bilder sind bezaubernd. Vielleicht ein Tipp für Michi Buchinger? (Doris Priesching, 22.8.2023)