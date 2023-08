Klagenfurt – Am Landesgericht Klagenfurt hat am Dienstag der Prozess gegen die Bewohner eines Kärntner Messie-Hauses begonnen, in dem im Februar zahlreiche Waffen und Sprengstoff gefunden wurden. Hauptvorwurf der Anklage ist Paragraf 175 Strafgesetzbuch, "Vorbereitung eines Verbrechens durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel", außerdem illegaler Waffenbesitz. Der Bau einer Rohrbombe sei möglich gewesen.

Die vier Angeklagten, eine 68-jährige Britin, eine 69-jährige gebürtige Innsbruckerin, ein 68-jähriger Brite und ein 29-jähriger Grazer, bekannten sich zum Hauptvorwurf nicht schuldig. Die zwei Frauen besaßen einen kleinen Teil der Schusswaffen legal, sie haben beide einen Jagdschein, hieß es im Anklagevortrag. Aufgeflogen war der Fall nach einem Rettungseinsatz wegen eines medizinischen Notfalls in dem Haus in der Gemeinde Ruden im Bezirk Völkermarkt Ende Februar. Die Retter sahen einige der offen herumliegenden Waffen und alarmierten die Polizei. Eine mehrtägige Hausdurchsuchung folgte.

Die 68-jährige Angeklagte sagte, sie sei eine Waffentechnikerin – und dass alle Waffen und der Sprengstoff ihr gehört hätten. APA/ LANDESPOLIZEIDIREKTION KÄRNTEN

Angeklagte beteuert, keine Terroristin zu sein

Vom Sprengstoff TNT wurden 1,5 Kilo gefunden, 8,5 Kilogramm Schwarzpulver und weitere Chemikalien und Utensilien, außerdem Zünder, Rohrbalken und weitere Utensilien, um Rohrbomben herzustellen, so der Vorwurf. Die Befragung der Angeklagten war von Verständigungsschwierigkeiten und Widersprüchlichkeiten in den Aussagen geprägt. Die Hauptangeklagte beteuerte – teils so aggressiv, dass Richter Christian Liebhauser-Karl den Sicherheitsdienst in den Saal beorderte –, sie sei keine Terroristin.

Die 68-Jährige sagte, sie sei eine Waffentechnikerin, alle Waffen und der Sprengstoff hätten ihr gehört, die anderen Angeklagten hätten nichts damit zu tun gehabt. Auf Nachfrage schilderte sie dann, wie sie der 69-Jährigen, ihrer Verlobten, mehrere Waffen geschenkt habe. Auch dem 68-jährigen Hausbesitzer habe sie Waffen geschenkt. Und aus ihrer Sicht sei das alles auch legal gewesen. Den Sprengstoff habe sie im Haus gefunden und auch sicher nicht vorgehabt, damit Bomben zu bauen.

Für alle Bestandteile hatte sie Erklärungen. Die Stahlkugeln seien etwa genutzt worden, um die Ratten im Haus zu erschießen. Viele Waffen seien Antiquitäten gewesen, darunter eine Schusswaffe in Form eines Spazierstocks. Weil sie Angst vor Wladimir Putin und einem Atomkrieg habe, hätte sie sich vorbereitet und etwa einen Geigerzähler, Gasmasken und Schutzanzüge zu Hause gehabt.

Gutachten zu Schuldfähigkeit für Hausbesitzer

Der britische Hausbesitzer sagte, er sei mit der mitangeklagten Landsfrau verlobt und lebe in einer offenen Beziehung mit der 69-Jährigen. Was die Waffen betrifft, sei er unschuldig und habe von nichts gewusst, er sei davon ausgegangen, dass alles legal sei. Seine Verlobte habe sich auf einen Atomkrieg vorbereitet und Lebensmittelkonserven eingekauft. Die Verteidigerin des Mannes sagte, er habe ein Messie-Syndrom, sei uneinsichtig, dass das Haus nicht bewohnbar sei, für ihn sei auch ein Erwachsenenvertreter bestellt worden. Die Anwältin meinte, ihr Mandant sei nicht in der Lage gewesen, das Unrecht einzusehen, und forderte ein Gutachten zu seiner Schuldfähigkeit. Außerdem sei er im Tatzeitraum längere Zeit im Spital gewesen.

Dass alles legal war, meinte auch die 69-jährige Angeklagte. Sie bestätigte, dass man sich im Haus auf einen atomaren Schlag vorbereitet habe, die Waffen seien aber nicht für einen Krieg besorgt worden. Auf die Frage, ob auch an einer Bombe gebastelt wurde, antwortete die Frau: "Schwachsinn!"

Verhandlung vertagt

Der Steirer sagte, er sei erst zwei, drei Wochen vor dem Auffliegen in das Haus gezogen, weil er keine andere Bleibe gehabt habe. Von den Waffen habe er nichts gewusst, nur ein Luftgewehr habe er gesehen. Es seien aber laufend Dokumentationen über Waffen gelaufen. Vor der Polizei hatte er noch davon gesprochen, dass seine Mitbewohner alle erdenklichen Waffen horten würden.

Die Verhandlung wurde vertagt, es sollen mehrere Gutachten eingeholt werden. Die Verteidiger wollen so den Beweis erbringen, dass die Materialien doch nicht geeignet gewesen wären, eine Bombe zu bauen. Außerdem soll ein Psychiater den Hausbesitzer begutachten. (APA, red, 22.8.2023)