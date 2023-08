Die ersten Betriebe können ab September beginnen, Pflegelehrlinge auszubilden. Martin Wagner via www.imago-imag

Wien – Nachdem die Einführung der Pflegelehre im Mai beschlossen worden ist, werden am heutigen Dienstag die dazugehörigen Ausbildungsversuche "Pflegassistenz" und "Pflegefachassistenz" in die Liste der Lehrberufe aufgenommen. Die beiden Verordnungen, die die Rahmenbedingungen festlegen, treten am 1. September in Kraft. Somit sollen die ersten Betriebe ab September beginnen können, Pflegelehrlinge auszubilden, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) laut einer Aussendung.

Mit der Pflegelehre schafft die Bundesregierung zwei neue Ausbildungsmodule: eine dreijährige Lehre mit Abschluss zur Pflegeassistenz und eine vierjährige Lehre mit Abschluss zur Pflegefachassistenz. Für Tätigkeiten an der Patientin oder am Patienten ist ein Mindestalter von 17 Jahren erforderlich. Damit will die Bundesregierung auf den Bedarf an Pflegekräften – Studien zufolge rund 76.000 bis zum Jahr 2030 – reagieren. Derzeit sind 8.157 Stellen im Gesundheits- und Sozialwesen österreichweit unbesetzt. (APA, 22.8.2023)