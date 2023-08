Die 1970er-Jahre waren in Wien eine Zeit des künstlerischen und intellektuellen Aufbruchs einer jungen Szene in Literatur, bildender Kunst und politischer Publizistik. Eine Zeit, die allmählich "historisiert" wird: Die ersten Erinnerungsbücher erscheinen; aber es sind auch Verluste zu beklagen. Zu Anfang des Jahres starb Kurt Kalb, der "Intendant der Wiener Szene", im April dann Meister Hermann Nitsch. Nun ist der Architekt, Designer und Ausstellungsgestalter Luigi Blau im 78. Lebensjahr überraschend an einem Herzinfarkt verstorben.

Blau zählte, in den Worten des bekannten Architekturpublizisten Otto Kapfinger, "nach 1970 mit Hermann Czech, Heinz Frank, Boris Podrecca, Elsa Prochazka und anderen zu einer neuen jungen Szene, die das nach 1945 verschüttete Erbe der spezifischen Wiener Moderne – Strnad, Frank, Lichtblau, Lihotzky, Plischke, Praun – weitertrugen".

Von Luigi Blau gibt es einige Land- und Stadthäuser, Möbeldesigns, aber keine großen Signaturbauten. Doch sind seine Arbeiten jedem Wiener (und Wien-Besucher) bekannt, wenn auch nicht so sehr bewusst: Im Zuge der Wiener Stadtmöblierung gestaltete er Wartehäuschen für Bus- und Straßenbahnhaltestellen, Telefonzellen, Sitzbänke und Mistkübel, Kioske und Kleidercontainer, auch öffentliche WC-Anlagen. Er war, wie das Wiener Architekturzentrum schreibt, "Wiens Außengestalter".

"Baukünstler" und Avantgardist: Luigi Blau in einer Aufnahme aus dem Jahr 1967. APA/ÖGFA

Blau zeichnete auch für die bahnbrechende Ausstellung Zauber der Medusa für die Wiener Festwochen 1987 verantwortlich, weiters für die niederösterreichische Landesausstellung Eroberung der Landschaft, den Traum vom Glück im Künstlerhaus und Der Künstler und sein Förderer.

Brutkasten

Wien erlebte in jener Zeit seine Verwandlung von einer grauen, verspießerten, intellektfeindlichen Stadt zu einer weltoffenereren, bunteren Metropole, die sich auf ihr kulturelles Erbe als Brutkasten einer Avantgarde besann.

Blau war mittendrin, ein immer leicht sarkastischer junger Mann mit elegantem Langhaar, das durch eine schlichte Spagatschnur zusammengehalten wurde. Kapfinger: "Luigi Blau war wie kaum ein anderer Baukünstler seiner Generation engstens mit der lokalen und internationalen Avantgarde der frühen 60er-Jahre in Malerei, Film, Performance und Literatur – rund um das Café Hawelka – verbunden." Man saß beisammen in den wenigen Szenelokalen.

Als Oscar Bronner die Magazine Trend und Profil gründete, gestaltete Blau die schlauchartigen Redaktionsräume in der ehemaligen Hemdenfabrik Schapira – im Stil des "frühen Brutalismus", wie sich ein betroffenes Redaktionsmitglied ausdrückte.

In dieser Szene lernten einander dann auch Blau und die spätere Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann kennen, die mit Claus Peymann nach Wien gekommen war. Daraus wurde eine jahrzehntelange, kongeniale Beziehung, die letztlich in einer Ehe mündete. Das Paar wohnte in einem verwinkelten Hofhaus mit einem verwunschenen Garten eines Josefstädter Jahrhundertwendebaus. Freunde durften am anregenden Ambiente partizipieren.

Blau war unter den Avantgardisten der 70er von "subtiler und subversiver Geistigkeit" (Kapfinger), ein wichtiger Genosse einer bedeutenden, anregenden, befreienden Zeit. (Hans Rauscher, 23.8.2023)