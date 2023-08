Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Im Affekt sagen Austrianer und Austrianerinnen, dass das eine Woche zum Vergessen war. Mit ein bisschen Schlaf kann man die ganze Sache schon etwas nüchtener betrachten. Ja, man ist im Europacup ausgeschieden, aber war wirklich alles schlecht? Stefan berichtet von einer trotz Niederlage knisternden Europacup-Nacht im Viola Park. In der Meisterschaft gab es gegen den WAC ein glanzloses 0:0. Aber war das wirklich so glanzlos? Auch hier ordnet Stefan ein.

Bei Rapid hingegen ist derzeit alles auf Schiene. Ein Gesamtscore von 10:0 aus den letzten beiden Spielen bedeutet nicht nur ein Weiterkommen im Europacup, in dem jetzt "Bonusspiele" gegen die Fiorentina anstehen, auch gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Linz hat man eindrucksvoll bewiesen, dass man derzeit in Torlaune ist.

Im Duell der Zweiermannschaften hatte wieder einmal Rapid die Nase vorne. Für uns ein besonderes Derby, weil wir das erste Mal live kommentiert und aus dem Weststadion berichtet haben. Das lassen wir noch einmal Revue passieren. Die Austria-Damen starten in dieser Woche in die Meisterschaft gegen St. Pölten. Die Tests verliefen durchaus positiv, in den letzten beiden Spielen gab es jeweils ein Torfestival zu bestaunen. Jetzt heißt es, gegen St. Pölten zu bestätigen und die Meisterschaft gut zu beginnen.

Das Tippspiel ist auch wieder da, außerdem gibt es Personalnews und viele andere Dinge, die es über unsere jeweiligen Lieblingsvereine zu berichten gibt. Viel Spaß beim Hören!

Frage der Woche

Kann Rapid den Lauf auch gegen starke Gegner halten? (Stefan Novotny Markus Friebis, 22.8.2023)