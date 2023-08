Heuer werden mindestens 250.000 Gäste auf der Gamescom erwartet. IMAGO/Rüdiger Wölk

Die Gamescom ist die größte Videospielemesse der Welt, und im starken Spielejahr 2023 warten sicher noch einige Blockbuster auf die Gamerinnen und Gamer. DER STANDARD ist natürlich vor Ort und mischt sich unter die wohl mindestens eine Viertelmillion zählende Besucherschar. Bevor wir aber live über "Starfield", einen möglichen Nachfolger von "Death Stranding", berichten und die Größen der Branche zum Interview bitten, können Sie hier ihr Gaming-Wissen testen. Sind Sie ein Core-Gamer oder ein N00b? Würden Sie ein Interview mit Gastgeber Geoff Keighley überstehen, und wissen Sie, wer das erste Videospiel auf einem Oszilloskop entwickelt hat?

https://www.riddle.com/view/490929



Die Gamescom findet von 23. bis 27. August in Köln statt. Am Montag und Dienstag fand bereits die Developers Conference statt. Am Mittwoch öffnet die Messe für geschäftliche Besucher und Medien die Tore, bevor sie ab Donnerstag für das breite Publikum geöffnet wird. Über 1.220 Aussteller aus der Gaming-Branche aus 63 Ländern stellen auf 230.000 Quadratmetern kommende Videospiele vor. Darüber hinaus gibt es noch Unterhaltungsshows, Turnier und eine LAN-Party. Aber auch von Zuhause aus kann man per Livestream zuschauen. (red, 23.8.2023)