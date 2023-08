19.40 REPORTAGE

Re: Die Thunfischer von Andalusien – Eine Algenplage bedroht das Mittelmeer Statt Fisch ziehen die Fischer kiloweise Pflanzen aus ihren Netzen. Bis 20.15, Arte

20.15 AUFBEGEHREN

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution

(D 2021, Andy Fetscher) Die 19-jährige Franka (Janina Fautz) wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Über den Altenpfleger Stefan Clausnitz lernt sie eine Umweltgruppe kennen, die sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur einsetzt. Als die Gruppe in aller Öffentlichkeit protestiert, wird ihre Bewegung politisch. Bis 21.45, ARD

21.00 DOKUMENTATION

Die geheimnisvolle Sprache der Bäume – Unterwegs mit den Hütern des Waldes Die ­Dokumentation begleitet Forschende in ­Österreich, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Sprache der Bäume verstehen zu lernen und das Ökosystem Wald zu schützen. Was treibt diese Hüter des Waldes an? Bis 21.45, 3sat

21.55 ZOMBIES

Shaun of the Dead (GB 2004, Edgar Wright) Die Zombiefilmparodie als eklektizistisch-ironische Umkehrung des Genres: Wer wie der junge Shaun ohnehin wie ein Zombie lebt (Chips und Couch), merkt vielleicht gar nicht, dass der Schrecken wahr geworden ist. Da heißt es cool bleiben und ein Bier trinken. Bis 23.55, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Sofia Osteuropa-Korrespondent Ernst Gelegs betrachtet die bulgarische Hauptstadt aus einem ganz anderen Blickwinkel, abseits von politischen und wirtschaftlichen Krisen, von Korruption und dem harten Leben im ärmsten Land der EU. Um 23.05 folgt in Weltjournal+ die Reportage Im Schatten des Krieges – Urlaub am Schwarzen Meer. Bis 23.55, ORF 2

22.50 BILANZ

So viel Zeit (D 2018, Philipp Kadelbach) Jeder Tag zählt! Was nach einem abgedroschenen Kalenderspruch klingt, wird für den Musiklehrer Rainer zum Lebensmotto. Durch den Kopf des Mittfünfzigers frisst sich ein Gehirntumor. Es gibt noch viel zu tun. Mit Jan Josef Liefers. Bis 0.20, ARD

Adam Bousdoukos (rechts) als Restaurantbetreiber Zinos und Pheline Roggan als seine Freundin Nadine in "Soul Kitchen", NDR, 22.50 Uhr. Foto: NDR / corazón international

22.50 KOMÖDIE

Soul Kitchen (D 2009, Fatih Akin) Wirt Zinos ist am Ende. Sein Restaurant steht kurz vor der Schließung, er hat einen Bandscheibenvorfall, und seine Freundin zieht nach Schanghai. Doch mithilfe seiner Freunde und Verwandten motzt er die Soul Kitchen zum Szeneladen auf. Jetzt will er Nadine nachreisen, Bruder Illias soll derweil die Geschäfte führen. Die Musik kommt von Jan Delay, Hans Albers, Kool & The Gang. Mit Moritz Bleibtreu, Adam Bousdoukos, Pheline Roggan. Bis 0.20, NDR

23.15 THRILLER

Jennifer 8 (USA 1992, Bruce Robinson) Bei der Suche nach einem Serienkiller soll die sehbehinderte Musiklehrerin Helena Robertson helfen und gerät selbst in Gefahr. Effekt­voller Thriller mit John Malkovich, Andy Garcia, Uma Thurman. Bis 1.10, ZDF neo