E-Paper-Abonnements des STANDARD, der "Oberösterreichischen Nachrichten" und der "Tiroler Tageszeitung" haben im ersten Halbjahr 2023 unter Österreichs Tageszeitungen am deutlichsten angezogen. Die Verkaufsauflagen der österreichischen Tagespresse insgesamt haben gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 nachgegeben, meist um vier bis fünf Prozent, in einigen Fällen mehr. Das geht aus den Mittwoch veröffentlichten Daten der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) hervor.

Die Printauflagen der österreichischen Tageszeitungen gingen wieder ein Stück zurück, E-Paper-Abos ziehen an. Matthias Cremer

Die Zeitungsauflagen – Verkauf und Verbreitung – im ersten Halbjahr 2023 im Überblick:

DER STANDARD steigerte seine verbreitete Auflage gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 leicht auf 66.215 Exemplare im Wochenschnitt. Er verkaufte 48.809 Exemplare davon, 45.220 im Abonnement. 12.457 dieser Abos sind E-Paper, die gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um 14 Prozent zulegten. Die Print-Abos des STANDARD liegen mit 32.763 vor den Werten der "Presse". Die "Oberösterreichischen Nachrichten" steigerten ihre E-Paper-Abos im um 18,7 Prozent, die "Tiroler Tageszeitung" um 16,9 Prozent.

Beim Kaufzeitungsriesen "Kronen Zeitung" ging die Verkaufsauflage um rund 7,3 Prozent auf 567.512 Exemplare zurück – das sind in absoluten Zahlen 44.961 Exemplare weniger im Wochenschnitt Montag bis Samstag.

Die Gratistageszeitung "Heute" reduzierte die Druckauflage und die Verbreitung – die verbreitete Auflage ging um 15.944 Hefte auf 469.966 Exemplare im Wochenschnitt Montag bis Freitag zurück. Die Gratiszeitung "Oe24" der Fellner-Mediengruppe druckte etwas mehr, die verbreitete Auflage aber sank gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 30.190 Hefte auf 376.559 Stück (Montag bis Freitag). Die Kaufversion "Österreich" aus dem Hause Fellner gab in der Verkaufsauflage um 3.995 Stück nach auf nun 21.237 Hefte im Wochenschnitt (Montag bis Samstag), der prozentuell größte Rückgang bei den täglichen Verkaufsauflagen.

Rückläufig entwickeln sich auch die Verkaufsauflagen der meisten Wochen- und Monatsmagazine vom Auflagenriesen "Die ganze Woche" mit 240.118 verkauften Exemplaren (minus 11.022) bis "Profil" mit 37.920 verkauften Heften (minus 4.280) aus der Kurier-Gruppe und "News" aus der VGN-Magazingruppe mit 37.681 (minus 1916). Beim meistverkauften Monatstitel in der ÖAK, "Servus in Stadt und Land" ging es in einem Jahr um 10.670 Hefte auf nun 90.310 Verkaufsauflage zurück.

Gegen den Trend legte "TV-Media" aus der VGN gegenüber dem ersten Halbjahr bei Verkaufsauflage und Abonnements zu.

Die Gratiswochenzeitungsgruppe RMA mit "Bezirksblättern", "Wiener Bezirkszeitung", "Meine Woche" hat - alle mehr als 100 von ihr vermarkteten regionalen Wochenzeitungen zusammengenommen - eine verbreitete Auflage von 3.421.937, vor einem Jahr meldete die RMA 3.433.395. (red, 23.8.2023)