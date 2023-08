Im Rhône-Tal, wo auch Lyon liegt, werden Extremtemperaturen erwartet. REUTERS/CECILE MANTOVANI

Paris – Wegen der anhaltenden Hitzewelle hat der französische Wetterdienst Alarmstufe Rot über weitere 15 Departements der insgesamt 103 Gebietskörperschaften verhängt. Die höchste Warnstufe ermöglicht es den Behörden, Veranstaltungen abzusagen und öffentliche Einrichtungen zu schließen. Im Rhône-Tal werden in den kommenden 48 Stunden Temperaturen bis zu 42 Grad Celsius erwartet.

Warnung an Bergsteiger

Bisher befinden sich bereits die Departements Rhône, Drome, Ardeche und Haute-Loire auf Alarmstufe Rot. Neu auf der Liste sind Ain, Loire, Isère, Lozère, Gard, Vaucluse, Hérault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne und Gers.

Bergsteiger am Mont Blanc, Europas höchstem Gipfel, wurden aufgefordert, von einem Aufstieg abzusehen. Die gegenwärtigen Temperaturen sorgten auch im Hochgebirge für gefährliche Bedingungen, teilten die Behörden mit. Weinbauern in Südfrankreich wurde geraten, die Trauben in den frühen Morgenstunden zu lesen. (APA, 22.8.2023)