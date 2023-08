Immer weniger Schülerinnen und Schüler werden zu Hause statt im Klassenzimmer unterrichtet. APA/EVA MANHART

Die neue Normalität in den Schulen ist quasi die alte, zumindest in dieser Hinsicht: Die Zahl der zum häuslichen Unterricht angemeldeten Kinder und Jugendlichen im Pflichtschulalter hat sich nämlich wieder auf Vorpandemieniveau eingependelt. Das zeigt eine STANDARD-Recherche in den Bildungsdirektionen der Bundesländer. Demnach wurden für das kommende Schuljahr österreichweit insgesamt 2.593 Schülerinnen und Schüler vom Regelunterricht in einer Schule abgemeldet. Ihre Eltern wollen sie in Eigenregie zu Hause unterrichten (siehe Grafik).

Häuslicher Unterricht in Österreich

Nach dem Corona-Hoch sinken die Zahlen der Schulabmeldungen wieder. DER STANDARD

Wie viele letztendlich tatsächlich zu Hause lernen werden, wird erst feststehen, wenn die Behörden entschieden haben.

WISSEN Wie Unterricht zu Hause erlaubt ist Laut Schulpflichtgesetz kann die Schulpflicht auch durch häuslichen Unterricht erfüllt werden, wenn dieser dem Unterricht an einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule "mindestens gleichwertig" ist. Seit 1. Mai 2022 muss er "bis eine Woche nach dem Ende des vorhergehenden Unterrichtsjahres" angezeigt werden – mit pädagogischem Konzept. Die Bildungsdirektion hat häuslichen Unterricht etwa dann zu untersagen, "wenn mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die geforderte Gleichwertigkeit des Unterrichts nicht gegeben ist". Der "zureichende Erfolg" des Heimunterrichts muss vor einer Prüfungskommission nachgewiesen werden. Pflicht ist auch ein Reflexionsgespräch.

Bildungsminister Martin Polaschek freut der stark rückläufige Trend bei den Schulabmeldungen. Zum STANDARD sagte er, er rechne damit, "dass wir im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich wieder den langjährigen Durchschnitt vor der Pandemie erreichen werden“. Ganz allgemein meint der Minister zum Heimunterrichtstrend der vergangenen Jahre: "Häuslicher Unterricht und die damit verbundenen pädagogischen Herausforderungen dürfen nicht unterschätzt werden." Er wolle bestmögliche Bildungschancen für alle sicherstellen, betont Polaschek, denke aber auch generell, "dass die allermeisten Kinder und Jugendlichen im Schulsystem bestens aufgehoben sind".

Der absolute Anmeldehöchststand zum Hausunterricht war 2021/22 nach dem zweiten Corona-Sommer mit 7515 Abmeldungen aus dem Bildungssystem erreicht worden. Das waren dreimal so viele wie in den Jahren davor. Rund 2.500 von ihnen sind während des Jahres doch wieder in die Schule zurückgekehrt. Im Schuljahr 2022/23 waren zu Semesterbeginn 4.083 Schülerinnen und Schüler für häuslichen Unterricht angemeldet, am Semesterende waren es noch 2.853.

Vier Fünftel haben bestanden

Und wie haben sie sich geschlagen? Auf STANDARD-Anfrage teilte das Bildungsministerium erstmals die heurige Erfolgsquote mit: Von den 2.853 Kindern und Jugendlichen mussten 2.280 eine Externistenprüfung ablegen (auf der Vorschulstufe gibt es keine). Mehr als vier Fünftel, konkret 1.878 (82,4 Prozent) haben die Prüfung bestanden, 162 (7,1 Prozent) sind durchgefallen, und 240 (10,5 Prozent) der daheim beschulten Kinder und Jugendlichen traten nicht zur Externistenprüfung an. Seit heuer darf die Externistenprüfung wiederholt werden. Die Betroffenen müssen aber weiterhin an eine öffentliche Schule wechseln.

Was hat sich in den Bundesländern getan? Ein Überblick.