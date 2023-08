Human Rights Watch (HRW) hat den Bericht über die systematische Folter und Ermordung von äthiopischen Flüchtlingen an der jemenitisch-saudischen Grenze sorgfältig dokumentiert und abgesichert: Saudi-Arabiens Versuch, ihn als unglaubwürdig abzutun, verfängt nicht. Aber auch die internationale Gemeinschaft kann sich nicht so einfach abputzen. Die tödliche "Ostroute" vom Horn von Afrika über den Golf von Aden durch das bitterarme Bürgerkriegsland Jemen ins reiche Saudi-Arabien gehört zu den Schandflecken dieser Welt, von denen niemand etwas wissen will.

Saudische Grenztruppen sollen entlang der Grenze zum Jemen hunderte Menschen erschossen haben. Human Rights Watch berichtet auch von Gräbern entlang der Migrationsrouten. via REUTERS/REUTERS TV

Bei den Verbrechen gegen Menschen aus Äthiopien finden sich Saudi-Arabien und die Iran-gestützten jemenitischen Huthi-Rebellen, gegen die Riad seit 2015 Krieg führt, auf einer Seite. Aber Saudi-Arabien setzt laut HRW sogar Kriegswaffen gegen die Flüchtlinge ein – und buhlt an anderer Stelle um internationale Anerkennung und gibt Milliarden für die Bespaßung der eigenen Bevölkerung mit Sport und Show aus.

Die Äthiopier und Äthiopierinnen, die aus ihren von Krieg und Dürre gezeichneten Regionen fliehen, machen mittlerweile 90 Prozent der Migrationspopulation in Saudi-Arabien aus. Es gibt offizielle Rückführungsprogramme. In einem intransparenten System wie Saudi-Arabien wird man nie erfahren, ob hinter dem Morden an der Grenze ein politischer Befehl von oben steht. Einen Graubereich bei der Frage, was ein Staat zur Abschreckung alles tun kann, gibt es längst auch bei uns. (Gudrun Harrer, 22.8.2023)