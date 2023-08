In den vergangenen Jahrzehnten hat die Wirtschaft Chinas immer wieder Rückschläge erlebt, was manche Kommentatoren jedes Mal das Ende des chinesischen Wirtschaftswunders ausrufen ließ. Aber jedes Mal wurden sie eines Besseren belehrt. China fand Lösungen für seine Probleme und setzte sein rasantes Wachstum fort.

Diesmal könnte es anders ausgehen. Die aktuelle Krise geht viel tiefer und stellt das gesamte Wirtschaftsmodell infrage. Gerade in dem Augenblick, in dem sich Peking auf der weltpolitischen Bühne breitmacht, beginnt das ökonomische Fundament der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu bröckeln.

Chinas Wirtschaft steckt in der Krise. Eine anhaltende Stagnation könnte auch zu politischen Instabilitäten führen. EPA/ALEX PLAVEVSKI

Es ist nicht nur der hochverschuldete Immobiliensektor, der inzwischen das gesamte Finanzsystem gefährdet. Das könnte die Regierung durch Geldspritzen noch auffangen. Dazu kommen der Einbruch im Konsum, fallende Preise, steigende Jugendarbeitslosigkeit sowie die immer höheren Barrieren für Handel mit den und Investitionen durch die USA – jenen Wirtschaftspartner, der Chinas Aufstieg in den vergangenen 45 Jahren erst ermöglicht hat.

Die Wurzeln der Misere liegen in einer Wirtschaftspolitik, die Wachstum nur durch Handelsüberschüsse und Investitionen statt durch breiten Konsum generiert hat, was immer weniger bringt. China erlebt gerade das Phänomen der "Middle Income Trap" – jener Falle, in die Schwellenländer geraten, wenn sie einen gewissen Wohlstand erreichen, aber dann keinen Anschluss an die hochentwickelten Industriestaaten finden. Und da Chinas Bevölkerung mangels Nachwuchses nun schrumpft, droht das Land zu altern, bevor es reich geworden ist – ein besonders prekärer Zustand.

Wohlstand

Hinter all dem steht ein politisches System, das mit wachsendem Wohlstand nicht offener geworden ist, wie es viele erhofft hatten, sondern noch viel repressiver. Xi Jinpings Alleinherrschaft ist von Willkür geprägt, was die Chinesen vor allem während der drakonischen Corona-Lockdowns zu spüren bekamen. Das von Deng Xiaoping einst gegebene Versprechen, dass Bürgerinnen und Bürger in Ruhe gelassen werden, wenn sie sich politisch nicht engagieren, wird zunehmend gebrochen. Das untergräbt das Vertrauen der Menschen in ihren Staat, dämpft die Kauflust und erstickt jene unternehmerische Energie, von der die Wirtschaft lange Zeit profitiert hat.

All diese Schwächen wurden über Jahre durch einen Bauboom zugedeckt, der nun zu platzen droht. Vor der besseren Alternative, einer Stärkung des Binnenkonsums, schreckt das Regime zurück, denn das würde zu einer selbstbewussteren Zivilgesellschaft führen, die das Machtmonopol der Partei infrage stellen könnte. Das Modell des autoritären Kapitalismus, das zuletzt immer mehr Bewunderer gewonnen hat, stößt offensichtlich an seine Grenzen.

Eine anhaltende Stagnation würde die politische Stabilität des Riesenlandes gefährden; das könnte Xi, so befürchten manche, zu militärischen Abenteuern verleiten. Für die Weltwirtschaft wäre ein China ohne Wachstum ein Hemmschuh, den man besonders in Deutschland und indirekt auch in Österreich schmerzhaft zu spüren bekäme.

Womöglich findet Chinas Führung erneut einen Ausweg und kehrt vorübergehend zum Wachstum zurück. Aber dem weiteren Aufstieg in die weltwirtschaftliche Superliga steht Chinas brutale Diktatur im Weg. (Eric Frey, 22.8.2023)