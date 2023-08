Die Tex-Mex-Küche hat längst weltweit erfolgreich Fuß gefasst. Burritos, Quesadillas und Tacos sind mittlerweile auch in Österreich keine Seltenheit mehr.

Umso mehr verwundert, dass abseits von Asia-Shops und Spezialgeschäften kleine, Taco-taugliche Softshells (weiche Tortillafladen mit ca. 13 cm) aus Mais oder Weizen schwer zu finden sind. Die handlich kleinen und üppig belegten Tacos, die vorzugsweise als Streetfood verkauft werden, sind meine Lieblingsvariante. Gut, dass man sie leicht selbst machen kann.

Bohnen-Tacos mit Pfirsich-Salsa. Foto: Ursula Schersch

Die Zubereitung ist nicht schwierig, aber etwas zeitaufwendig. Diese Tacos werden in einer einfachen Variante mit schwarzen Bohnen und einer fruchtigen "Salsa fresca" aus Tomaten und Pfirsichen belegt. Zusätzlich eignet sich auch geriebener Käse als Topping.

Für eine Schnellversion: schwarze Bohnen aus der Dose – derzeit meines Wissens nur im Asia-Shop erhältlich – oder alternativ Wachtelbohnen (Dose) aus dem Supermarkt verwenden. Fertige Mais- oder Weizentortillas in einem Spezialgeschäft (in Wien z. B. Casa Mexico oder diverse Asia-Shops) kaufen. Notfalls kann man auch harte Mais-Taco-Shells (wie hier) aus dem regulären Supermarkt verwenden.

Zutaten: Für 9 Tacos (2–3 Personen):

Weizen-Tortillas:

Bohnen:

Pfirsich-Salsa:

Außerdem:

Zubereitung

Foto: Ursula Schersch

Die Bohnen nach Belieben bereits am Vorabend in Wasser einweichen. Testweise habe ich sie mit und ohne Einweichen gekocht und konnte kaum einen Unterschied in Qualität und Kochdauer feststellen.

Die Bohnen (getrocknet oder über Nacht eingeweicht) abspülen und mit frischem, gesalzenem Wasser ca. 1 Stunde gar kochen. Abseihen und beiseitestellen.

Foto: Ursula Schersch

Tortillas: Tipp für Tortilla-Fladen-Neulinge: Am besten etwas mehr Teig machen, um eine Reserve zu haben, sollte etwas schiefgehen …

Für die Tortillas warmes Wasser, Öl und Salz verrühren. Das Mehl mit einem (Koch-)Löffel einrühren, bis sich die Zutaten zu einem Teig verbinden.

Foto: Ursula Schersch

Den Teig 10 Minuten kneten. Wenn er nach einigen Minuten Kneten noch immer sehr klebrig ist, noch ein bisschen zusätzliches Mehl dazugeben. Den Teig mindestens 30 Minuten zugedeckt in einer geölten Schüssel ruhen lassen.

Währenddessen die restlichen Zutaten vorbereiten und mit dem Ausrollen des Teigs erst beginnen, wenn alles andere vorbereitet ist.

Foto: Ursula Schersch

Den Sauerrahm mit einer Prise Salz verrühren und kühl stellen. Den Salat waschen und trocken tupfen. In feine Streifen schneiden und kühl stellen.

Foto: Ursula Schersch

Pfirsich-Salsa:

Zwei Pfirsiche waschen, entkernen und sehr klein würfeln. Die Gurke waschen und in sehr kleine Stücke schneiden. Sollte die Gurke viele Kerne haben, diese vorher mit einem Löffel entkernen (oft bei Gurken aus dem eigenen Garten). Es werden ca. 100 g Gurkenstücke benötigt.

Foto: Ursula Schersch

Mit Zitronensaft, gehacktem Koriandergrün und nach Belieben fein geschnittener Minze vermengen. Bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen.

Foto: Ursula Schersch

Für die Bohnen:

Die Zwiebel fein würfeln und rund 3–4 Minuten in einer Pfanne mit 1 EL Öl glasig anbraten, Knoblauch dazugeben und 1 Minute mitrösten. Chili- und Paprikapulver kurz unterrühren. Dann die gekochten, abgetropften Bohnen einrühren.

Foto: Ursula Schersch

Mit 100 ml Wasser aufgießen und alles einige Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis das meiste Wasser verdampft ist und die Flüssigkeit cremig eingekocht ist. Mit Salz abschmecken und zugedeckt beiseitestellen.

Foto: Ursula Schersch

Den Tortilla-Teig zu 9 gleich großen Kugeln formen. Wer eine Tortilla-Presse hat, hat nun ein leichtes Spiel. Für alle ohne Presse: Mit der zu Beginn geformten Kugel anfangen und diese mit der Hand auf einer bemehlten Fläche zu einem runden Fladen flachdrücken (auf dem Foto links). Dann mit einem Nudelholz auf 13 cm Ø ausrollen (Foto rechts), dabei immer wieder bemehlen und wenden. Die fertig ausgerollten Tortillas bemehlen und mit Backpapier zwischen den einzelnen Tortillas stapeln (sonst kleben sie zusammen) oder auf einem großen, bemehlten Holzbrett auflegen.

Foto: Ursula Schersch

Eine gusseiserne oder Edelstahlpfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur ohne Öl erhitzen. Jeden Teigfladen von überschüssigem Mehl befreien und in der heißen Pfanne rund 45 Sekunden bis 1 Minute von jeder Seite anbraten, bis der Teig durchbacken ist und beginnt, leicht Farbe anzunehmen.

Foto: Ursula Schersch

Die fertigen Tortillas in einer großen Schüssel oder einem tiefen Teller zugedeckt warm (und weich) halten.

Foto: Ursula Schersch

Die Taco-Zutaten entweder als "Taco-Bar" zur Selbstbedienung servieren oder ....

Foto: Ursula Schersch

... in einer Auflaufform bzw. tiefen Tellern auflegen und mit Salat, Bohnen, Pfirsich-Salsa und Sauerrahm belegen.

Gutes Gelingen! (Ursula Schersch, 23.8.2023)

Zum Blog der Autorin: tasteoftravel.at