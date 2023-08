Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in unserer Galaxie, da gab es noch keine Star Wars-Realserien. Das änderte sich 2019 schlagartig mit dem tatsächlich guten Space-Western The Mandalorian: Hauptdarsteller Pedro Pascal ist dadurch mittlerweile der Hype der Stunde, mit Baby-Yoda wurde grenzenloses Meme-Potenzial freigesetzt, und sogar Werner Herzog war an Bord. Seither überschüttet Disney den Markt, manchmal schlechter, manchmal besser.

Hinter der Verkleidung steckt Schauspielerin Rosario Dawson: Ihre weißen Lichtschwerter sind von japanischen Katanas inspiriert. Foto: Lucasfilm

Die Geschichte von Ahsoka reicht tief ins erweiterte animierte Universum zurück. Während der Klonkriege war Ahsoka Tano als Padawan von niemand Geringerem als Anakin Skywalker auf dem Weg, eine mächtige Jedi-Ritterin zu werden – bis sie nach einem Zwischenfall aus dem Jedi-Orden gegangen wird und ihren eigenen Ziele verfolgt. In den animierten Serien Clone Wars (2008–2014) und Rebels (2014–2018) ist sie wichtig und beliebt. In The Mandalorian (seit 2019) und The Book of Boba Fett (2021–2022) bekam man schon einen Vorgeschmack auf die Live-Action-Ahsoka, und die Fans lechzten nach mehr. Die Serie ist nach den Ereignissen der zweiten Staffel von The Mandalorian angesetzt, etwa fünf Jahre nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983).

Dieselbe alte Leier?

Typisch für Star Wars ist auch hier wieder jemand verschollen, man begibt sich auf eine Suche durch die Galaxie nach Ahsokas altem Jedi-Kollegen Ezra Bridger (Eman Esfandi) – mit Thrawn (Lars Mikkelsen) feiert ein altbeliebter Bösewicht sein Live-Action-Debüt. Und auch ein Wiedersehen mit Hayden Christensen als Anakin Skywalker steht bevor.

Bei der Besetzung gelingt die Transformation vom Animierten ins Reale: Allen voran Rosario Dawson, die sich elegant durch entgegenkommende Blaster-Schüsse und gefährliche Lichtschwert-Manöver hindurchturnt, wirkt so, als ob die Rolle für sie erfunden wurde. Mary Elizabeth Winstead, am bekanntesten als bunthaarige Ramona Flowers in Scott Pilgrim vs. The World (2010), spielt hier die grünhäutige Freiheitskämpferin Hera Syndulla, und Lars Mikkelsen spielt Thrawn, den blauhäutigen Bösen aus Rebels (2014–2018). Die Stimme des ehemaligen Dr.-Who-Darstellers David Tennant hören wir als Roboter Huyang, und der niedliche Droide Chop sorgt für befriedigende Fan-Service-Momente. Besonders gut war Ray Stevenson – und daher ist es besonders schade, dass er kürzlich verstorben ist und seine Rolle als Söldner Baylan in dieser Form wohl nicht mehr fortführen kann.

Teuer und hochwertig

Über Ahsoka kann man auch sonst viel Positives sagen: Die Serie sieht nicht nur teuer, sondern auch hochwertig aus. CGI-Effekte und echte Sets verschwimmen zu einer real wirkenden Welt, gigantische Raumschiffe fliegen über die Köpfe der Heldinnen hinweg, und die Kämpfe sind spektakulär durchchoreografiert. Ahsokas Auftreten erinnert an Studio Ghiblis Prinzessin Mononoke, der Kampfstil an den blinden Samurai Zatoichi, und in ihrer Titelmusik ertönt die japanische Bambusflöte Shakuhachi.

Disneys "Star Wars"

Kein Zufall, immerhin hat sich schon George Lucas bei der Grundidee von Star Wars – angefangen bei einzelnen Kameraeinstellungen bis zu den Charakteren und sogar den ikonischen Übergangsblenden – von Akira Kurosawas Die verborgene Festung mehr als inspirieren lassen. Dave Filoni ist gemeinsam mit Jon Favreau die treibende Kraft hinter dieser und vieler neuer Star Wars-Serien.

Seit George Lucas seine Firmengruppe Lucasfilm 2012 um vier Milliarden US-Dollar an Disney verkauft hat, mischt er sich nicht mehr ein – und es tobt nicht mehr nur in den Filmen ein Machtkampf. Leute wie J. J. Abrams und Rian Johnson haben verschiedene Visionen hinsichtlich der Frage, in welche Richtung das Franchise gehen soll, und ohne sich überhaupt ein größeres Konzept zu überlegen, wird der Markt jedenfalls bisher überschüttet.

Ahsoka | Official Trailer | Disney+

Star Wars

In schwankender Qualität: Mit Obi-Wan Kenobi (2022) erreichte man nicht einmal die Fans der ersten Stunde, während das deutlich ernstere Andor (2022) eher die kriegsstrategischen Aspekte in den Vordergrund rückt – und überraschend gelungen war. Die "Marvelisierung" (mit Jon Favreau ist immerhin sogar der Iron Man-Regisseur an Bord) schreitet voran, Charaktere sterben ständig und kommen wieder, alles ist verbunden und wird zu einem großen, epochalen – aber irgendwie belanglosen – Brei zusammengemischt.

Kaum bringen die Fans kein Geld mehr, lässt Disney sie im Stich. Mittlerweile hat der Konzern angekündigt, die Star Wars- und Marvel-Produktion massiv zurückschrauben. "Wie können sie dem Imperium noch immer loyal sein?", fragt Hera an einer Stelle. "Es ist keine Loyalität, es ist Gier", antwortet ihr Ahsoka. (Jakob Thaller, 23.8.2023)