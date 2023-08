Moskau – Zwei Tage nach einem Unglück bei einer Exkursion durch die Moskauer Kanalisation ist die Zahl der Ertrunkenen auf acht angestiegen. Drei weitere Männerleichen seien am Dienstag aus dem Fluss Moskwa geborgen worden, meldete die russische Agentur Interfax unter Berufung auf Rettungsdienste. Die Suche nach Vermissten sei damit abgeschlossen. Zuvor war befürchtet worden, dass die Exkursionsgruppe aus bis zu 20 Menschen bestanden haben könnte.

Die Touristen waren am Sonntag in den verzweigten unterirdischen Abwasserkanälen unter der russischen Millionenstadt auf Erkundung gegangen. Wegen schwerer Regenfälle stieg das Wasser dann so schnell an, dass sie es nicht mehr rechtzeitig zurück an die Oberfläche schafften. Die Polizei nahm nun Medienberichten zufolge den Geschäftsführer der Firma fest, die die Touren ohne Erlaubnis der Behörden illegal anbot.

Suche nach Überlebenden in der Moskwa. IMAGO/Vladimir Gerdo

Auch in Wien sind Kanaltouren bei Touristen beliebt. Regelmäßig finden im Rahmen der "Dritter Mann Tour" Führungen in sieben Meter Tiefe durch die Wiener Unterwelt statt, einen der Drehorte für den gleichnamigen britischen Schwarz-Weiß-Filmklassiker aus dem Jahr 1950. (APA, 22.8.2023)