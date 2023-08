Laut dem Meteorologen Kachelmann schädigen sich Jogger aktuell so sehr wie schwere Raucher – wegen zu viel Ozon. Was von diesem Sauerstoffmolekül zu halten ist

Der anhaltende Sonnenschein und die Hitze, gepaart mit Emissionen aus Verkehr und Industrie, lassen in Österreich in diesen Tagen ein altbekanntes Sommer-Luftqualitätsproblem wiederaufleben: die Ozonbelastung. In weiten Teilen Österreichs nähern sich die Ozonwerte, also die Konzentration des Sauerstoffmoleküls O 3 in der Luft, derzeit der gesetzlich definierten Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an.

Laut dem Ozonbericht des Umweltbundesamts schrammte der Wert am Dienstag etwa in Nordostösterreich – Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland – mit 173 Mikrogramm knapp an dieser Schwelle vorbei. Sonst in Österreich blieb er darunter, wenn auch auf hohem Niveau.

Wer wie diese Frau im New Yorker Central Park im Sommer an heißen Tagen sportelt, atmet einiges an Ozon ein. APA/AFP/GETTY IMAGES/David Dee D

Dramatische Warnung

Tags davor, am Montag, nahm der Moderator, Journalist und Meteorologe Jörg Kachelmann auf X, vormals Twitter, die Ozonbelastung zum Anlass für eine dramatische Warnung. "Katastrophale Ozonwerte in und rund um Wien heute Nachmittag und Abend – draußen Sport zu machen/zu joggen ist so gesund wie zwei Stangen Zigaretten", schrieb er. Kachelmann erntete ablehnende, aber auch erschrockene Reaktionen. Hat er recht? Wie gefährlich ist die derzeitige Ozonbelastung tatsächlich?

Frage: Sporteln im Freien soll wegen des Ozons so ungesund sein, wie zwei Packerl Zigaretten zu rauchen. Kann das stimmen?

Antwort: Wohl nicht. Kachelmann sei kein Arzt, reagiert der vom STANDARD mit dieser Frage konfrontierte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Empfehlenswert sei intensive sportliche Betätigung bei erhöhten Ozonwerten jedoch nicht: "Wer an einem heißen Nachmittag mit viel Ozon in der Luft unbedingt stundenlang Fußball spielen gehen muss, wird dadurch keinen Trainingseffekt erzielen", sagt Hutter.

Frage: Warum das? Was ist das Bedenkliche an viel Ozon in der Luft?

Antwort: Es kann zu Reizerscheinungen in den Atemwegen führen – vom Gefühl, schlechter Luft zu bekommen, und Halsweh hin zu brennenden Augen. Hohe Ozonkonzentrationen schränken bei allen Menschen die Lungenfunktion ein, sagt Hutter. Die meisten merken das aber nicht – Asthmatiker, manche Allergiker sowie viele Menschen, die älter als 65 Jahre sind, hingegen durchaus. Besonders schlimm wirke sich die Ozonbelastung auf Personen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) aus. Sie bekommen an Tagen mit Informationsschwellenüberschreitungen noch schlechter Luft als sonst und sollten daher besser daheim bleiben, sagt Hutter. Die Ozonwerte sind indoor etwa um die Hälfte niedriger als outdoor.

Sachliche Entwarnung

Frage: Sollen andere Menschen sicherheitshalber auch aufs Rausgehen verzichten?

Antwort: Nein, einsperren solle man sich keineswegs, sagt Hutter. Beim Schwimmen, Spazierengehen oder Radfahren solle man sich jedoch nicht überlasten: "Wer sich so verhält, wie es aufgrund der großen Hitze ohnehin sinnvoll ist, macht es auch in Sachen Ozon richtig." Empfehlenswert für Sport im Freien seien derzeit der Morgen und der Vormittag: "Da ist die Ozonbelastung am niedrigsten."

Frage: Warum das?

Antwort: Weil die Ozon-Entstehung mit der UV-Belastung zusammenhängt, die bei Sonnenschein besonders intensiv ist. In der Nacht sinken die Ozonwerte daher, bei Tag steigen sie wieder an. Auch Bewölkung verringert die Ozonwerte. "Und wenn es regnet, sinken sie rasch ab", sagt Heinz Tizek, Leiter des Bereichs Luftreinhaltung der für Umweltschutz zuständigen Wiener MA 22.

Frage: Wie bildet sich Ozon überhaupt?

Antwort: Laut Tizek ist das hochkomplex. Das Sauerstoffmolekül O 3 entsteht durch photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen – überwiegend Stickstoffoxiden und flüchtigen organischen Verbindungen. Die Vorläuferschadstoffe stammen zum Beispiel aus Industrieemissionen sowie Verkehrsabgasen. Einmal entstanden, verbreite sich O 3 bodennah und pilzförmig, sagt Tizek. Die Ozonbelastung könne im Umland von Städten mit hohen Emissionen durchaus höher sein als in der Stadt selbst.

Ozon ist kein Stadtphänomen allein

Frage: Heißt das, dass wir auch auf dem Land nicht vor hoher Ozonbelastung gefeit sind?

Antwort: Wenn man als Land etwa das vor den Toren Wiens liegende Klosterneuburg versteht, ja; in eindeutig ländlichen Regionen ist die Belastung hingegen niedriger. In Klosterneuburg hatte die Ozonbelastung vergangene Woche einmal 194 Mikrogramm betragen, während der Wert am Wiener Gürtel bei rund 100 lag. Um das Problem in den Griff zu bekommen, müsse daher "überregional", ja "europaweit" vorgegangen werden, sagt Tizek.

Frage: Tut sich diesbezüglich etwas?

Antwort: Ja, und zwar schon seit rund 20 Jahren. So wurden etwa die Vorgaben zu den nationalen Emissionshöchstmengen in der Industrie durch eine EU-Richtlinie verschärft. Auch die Emissionsnormen für Kraftfahrzeuge wurden strenger. Erfolge gab es bereits. Die Ozon-Alarmschwelle von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde in Österreich seit mehreren Jahren nicht mehr überschritten. Weiter verbessern würde sich die Situation vor allem durch eine Einschränkung des benzinbetriebenen Verkehrs. Ozon- und Klimaschutz gehen hier Hand in Hand. (Irene Brickner, 23.8.2023)