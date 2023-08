Wien – Über 30 Grad und schwüles Wetter: Viele Menschen suchen dieser Tage nach einer Abkühlung im kühlen Nass. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) warnt aber nun vor einem starken Anstieg bei den Badeunfällen. Seit Jahresbeginn sind in Österreich laut Auswertungen des KFV bereits 41 Menschen im Wasser gestorben, allein im Juli und August waren es 22 Badetote.

In Freibädern kommt es in den letzten Wochen öfter zu Badeunfällen. Daniel Scharinger / picturedesk.

Oft seien körperliche Probleme, wie etwa ein Herzinfarkt, der Grund für das Ertrinken: Die Hälfte aller Badeunfälle betrifft Personen, die über 65 Jahre alt sind, wie im Ö1-"Morgenjournal" berichtet wird. Knapp ein Viertel der Ertrunkenen war nicht älter als 20 Jahre. Johanna Trauner-Karner, Bereichsleiterin für Freizeitunfälle beim KFV, betont: "In der Pandemie sind Millionen Stunden an Schwimmunterricht verloren gegangen. Wir haben hier zwei Jahrgänge von Kindern und Jugendlichen, die keine Schwimmkurse wahrnehmen konnten." Das KFV sieht hier Handlungsbedarf vonseiten der Bundesregierung. Im türkis-grünen Regierungsprogramm sind zwar "Gratisschwimmkurse für alle" vorgesehen, umgesetzt wurde davon aber noch nichts, erklärt Trauner-Karner. Es sei zudem sehr ambitioniert, Schwimmkurse für alle Menschen im Land anzubieten. "Für uns wäre es schon ausreichend, wenn jedes Kind in Österreich den versprochenen Schwimmkurs bekommt", sagt die Expertin.

Ertrinken zweithäufigste Todesursache bei Kindern

Der Wiener Samariterbund weist ebenfalls auf die hohe Zahl der ertrunkenen Personen hin und appelliert an Eltern, ihren Kindern einen Schwimmkurs zu ermöglichen. „Jedes zehnte Kind in Österreich kann nicht schwimmen. Kinder, aber auch Erwachsene überschätzen die Gefahr im Wasser viel zu oft", sagt Wolfgang Zottl, Vizepräsident des Wiener Samariterbunds, in einer Aussendung. Er rät dazu, "niemals allein ins Wasser zu gehen" und die wichtigsten Baderegeln einzuhalten. Ertrinken sei laut Zottl die zweithäufigste Todesursache bei Kindern in Österreich.

Erst am Montag musste eine Neunjährige im niederösterreichischen Seibersdorf in einem Freibad reanimiert werden. Medienberichten zufolge soll das Kind plötzlich reglos in einem 1,80 Meter tiefen Becken des Sportbads Seibersdorf getrieben sein. "Der Bademeister dürfte schnell reagiert haben", betonte Sonja Kellner, die Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes. (Max Stepan, 23.8.2023)