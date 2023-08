Wien - Der ehemalige Chefredakteur der von der Regierung zum kleinen Online-Medium geschrumpften "Wiener Zeitung" und nunmehrige Leiter der Innenpolitik der "Kleinen Zeitung", Walter Hämmerle, hat ein neues Buch herausgebracht. In "Die unreife Republik. Zum Zustand Österreichs" zeichnet er kein besonders schmeichelhaftes Bild der hiesigen Politik. Auf rund 100 Seiten spannt er den Bogen von den Anfängen Österreichs bis zum aktuellen tagespolitischen Geschehen.

Die Grundthese Hämmerles lautet, dass hierzulande ein "So-tun-als-ob" Einzug gehalten habe. "Die hiesige Politik investiert seit Jahrzehnten einen erheblichen Teil ihrer üppigen Ressourcen in diese Disziplin" schreibt er. Das Erzählte reiche - und "nicht das Erreichte zählt". Alle "großen Probleme" - von Klimaschutz, Pflege, Gesundheitsversorgung, Pensionen, Fachkräftemangel, Wettbewerbsfähigkeit, Bodenversiegelung, Migration, öffentliches Datenmanagement oder die Leistungskraft der Verwaltung, würden "aufgeschoben, kleingeredet, im schlimmsten Fall schlicht ignoriert". Wirklich aktiv werde die Politik erst dann, "wenn die negativen Folgen für alle offensichtlich und der öffentliche Druck spürbar werden."

Walter Hämmerle: "Die unreife Republik. Zum Zustand Österreichs", Leykam Verlag, ISBN 978-3-7011-8307-4, 14,50 Euro. Cover: Leykam Verlag

Die "existenzielle Dimension des Politischen" sei in den Hintergrund gerückt, das Ringen um Wählerstimmen und Einfluss verkomme "zum Spiel". Und die Medien würden "das ihre zu dieser Wettbewerbslogik" beitragen, merkt Hämmerle selbstkritisch an. "Atemlos werden Schlagzeilen produziert, selbst wenn wenig bis nichts passiert. Die Logik der Digitalisierung will es so." Auswege sieht er u.a. in gutem Journalismus: "Ziel muss es sein, Sinn von Unsinn zu trennen, und den Menschen zu ermöglichen, sich ihre eigene Meinung zu den Themen der Zeit zu bilden." Die Distanz zur Politik müsse wachsen "und die Kommunikationsübermacht regierender Parteien beschränkt werden".

Die Politik allerdings habe bisher keine Antworten auf die Frage gefunden, welche Art von Journalismus es brauche. "Einzig zum Zusperren der 'Wiener Zeitung' nach 320 Jahren hatten ÖVP und Grüne die Kraft", zeigt sich Hämmerle einmal mehr enttäuscht von der türkis-grünen Medienpolitik. (APA, 23.8.2023)