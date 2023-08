Gin aus Manner-Schnitten

Man kennt's vom heimischen Frühstückstisch: Macht man Waffeln im Waffeleisen, quillt es an den Seiten heraus. Natürlich wird das mitgegessen, in der Industrie schaut das etwas anders aus. Da können die Überreste bei der Waffelherstellung nicht verarbeitet werden und werden dementsprechend entsorgt. So auch bei der Produktion der Manner-Schnitten. Nun hat sich das Unternehmen Unverschwendet (das für den Diskonter Hofer eigene Produkte aus gerettetem Gemüse produziert) mit Manner und der Spirituosenmanufaktur Gölles zusammengetan und eine Idee ausgeheckt: Aus den Waffelresten will man Gin destillieren. Das nennt sich dann "Kein Gin", da laut Lebensmittelgesetz der Basisalkohol aus landwirtschaftlichen Produkten zu stammen hat. In zwei Sorten, mit Zitronen- oder Schokoladenoten, soll der Gin im Oktober auf den Markt kommen. Für die erste Tranche des Waffel-Gins suchte man per Crowdfunding 20.000 Euro an Unterstützung. Die Summe wurde mittlerweile erreicht.

Wirtshausroas in Neufelden

Was macht man mit leerstehenden Gasthäusern in der oberösterreichischen Pampa? Mit angesagten Köchinnen und Winzern – und bisserl Techno – beleben. Philip Rachinger vom Mühltalhof veranstaltet am 9. September zum zweiten Mal die Ois Wirtshausroas in Neufelden. Einen Tag lang kochen unter anderem Milena Broger, die Healthy Boy Band, die Köche vom Mochi sowie Nicolai Nørregaard und Kyumin Hahn vom Kopenhagener Sternerestaurant Kadeau auf. Wein gibt es zum Beispiel von Armin Tement oder Katharina Gessl. À la carte möglich, oder man gönnt sich ein All-you-can-eat-and-drink-Ticket um 120 Euro.

Max Natmessnig geht zurück nach New York

Max Natmessnig, Gault-&-Millau-Koch des Jahres 2022, gab auf Instagram bekannt, wo er in Zukunft kochen wird: in New York, im The Chef's Table at Brooklyn Fare, und das gemeinsam mit Marco Prins. Der gebürtige Niederösterreicher Natmessnig kochte bereits einige Jahre dort, bevor er von Hotelier Joschi Walch in die Rote Wand in Lech am Arlberg engagiert wurde. In der Roten Wand arbeitete Natmessnig ab 2017 als Küchenchef im Lokal Rote Wand Chef’s Table im Schualhus, seine Frau Bekah Roberts-Natmessnig als Restaurantleiterin und Sommelière. Erst im September 2022 waren die beiden dann nach München ins Restaurant Alois des Feinkosthändlers Dallmayr übersiedelt, wo Natmessnig auf Anhieb zwei Michelin-Sterne erkocht hatte. Nun geht es wieder retour nach New York. Mit Marco Prins hatte Natmessnig bereits im Oud Sluis in den Niederlanden sowie im The Chef's Table at Brooklyn Fare gemeinsam gekocht.

Cocktailfestival Liquid Market

Schon zum achten Mal schenken Bartender aus Österreich und dem Ausland in Wien ihre Signature-Drinks aus. In der Metastadt gibt es noch bis Samstag Cocktails von 150 verschiedenen Gastronomien, aus Wien sind die Barkeeper der Josef-Bar und Tür 7 dabei, aus Innsbruck mixt die Bar Fuchs & Hase ihre Getränke. Dazu finden Workshops und Barkeeperwettbewerbe statt. Kulinarisch wird man auch versorgt, keine Sorge. Tickets sind um knapp 80 Euro zu haben, bis 22 Uhr darf man sich durchprobieren.

Veganes Jubiläum

Noch bis Sonntag findet auf der Donauinsel die Veganmania statt. Auf der Leuchtturmwiese bei der U1-Station Donauinsel gibt es bei freiem Eintritt vegane Gerichte zum Durchprobieren, aber auch Stände mit nachhaltiger Mode und Kosmetik. Die Veganmania zelebriert auch ihr 25-jähriges Bestehen. Happy Birthday!

Den Wald verspeisen

In fünf vegetarischen Gängen kann man sich Dienstagabend, 29.8., bei Marco Simonis unter dem Motto "Flavour of Wood" durch die Aromen des Wienerwaldes kosten. Der Waldökologe Artur Cisar-Erlach begleitet den Abend und erklärt zwischen den einzelnen Gängen Wissenswertes über Essbares aus dem Wald und die verwendeten Produkte im Menü wie Kirschholzbalsamico, Fichtennussmus oder Birkenwasser-Tonic.

Flavour of Wood bei Marco Simonis, Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, am 29.8. ab 18.00, Preis: 99 Euro/Person, Tickets via marcosimonis.com

