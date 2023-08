Es ist das politisch bestimmende Thema am Ende des Sommers: Wie umgehen mit Menschen, die hohe Kreditverpflichtungen eingegangen sind und nun wegen gestiegenen Zinsen unter Druck kommen? Die SPÖ fordert ja einen Zinspreisdeckel, also eine Obergrenze für Kreditzahlungen. Die ÖVP lehnt das ebenso ab wie die Banken. Beide Seiten haben sich allerdings zu einem ersten Maßnahmenpaket durchgerungen, das am Mittwoch von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Erste-Bank-Chef Willibald Cernko in seiner Funktion als Bankensprecher präsentiert wird.

Erste-Bank-Chef und Bankensprecher bei der Wirtschaftskammer, Willibald Cernko. APA

Gleich vorweg: Eine Bankensteuer ist nicht geplant, und auch einem Zinspreisdeckel erteilte Brunner erneut eine Absage. Ein Zinsdeckel sei schon wegen kartellrechtlicher Regelungen nicht möglich, so der Finanzminister. Auf Nachfrage konkretisierte er nicht, welche Regelungen das seien. Doch kündigte Cernko an, dass die Banken in den kommenden zwölf Monaten auf Mahnspesen und Verzugszinsen verzichten werden, wenn Kreditnehmer mit ihren Rückzahlungsraten in Verzug geraten. Das soll laut Cernko den Druck von Häuslbauern nehmen. Davon betroffen sind laut dem Bankchef aktuell nur wenige Kundinnen und Kunden, denn die Rate der Kreditausfälle ist aktuell tatsächlich niedrig und liegt unter zwei Prozent.

Video: Die heimischen Banken stellen Unterstützung für Kreditnehmende in Aussicht, die aufgrund der steigenden Zinsen unter Druck geraten sind. APA

Und: Laut dem Banker arbeiten die Kreditinstitute auch an einem Topf in "zwei- oder dreistelliger Millionenhöhe", um überforderte Kreditnehmer bei Rückzahlungen zu unterstützen. Angedacht sei hier vor allem eine Unterstützung für Familien. Später konkretisierte Cernko, dass es um 50 bis 100 Millionen Euro geht. Bis zum Oktober soll ein Paket stehen.

Wobei die Banken auch Bedingungen haben. Eine solcher Topf sei nur im Rahmen einer "Gesamtlösung" möglich, so Cernko, der die "KIM-Verordnung" der Finanzmarktaufsicht FMA ansprach. Diese Regelung, "KIM" steht für "Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung", legt strengere Regeln bei der Vergabe von Immobilienkrediten fest. So dürfen die Rückzahlungsraten nicht 40 Prozent des Haushaltseinkommens bei Vertragsabschluss übersteigen. Die Banken halten diese Regeln für zu streng. Kurzum: Es sieht so aus, als könne der Topf kommen, wenn es hier eine Aufweichung gibt.

Finanzminister Brunner kündigte an, dass Banken künftig bei der Oesterreichischen Nationalbank einmelden sollen, welche Zinsen sie für Spareinlagen mit verschiedenen Laufzeiten bieten. Die Nationalbank soll diese Daten publizieren, das soll den Wettbewerb zwischen den Instituten stärken. Und: Das Finanzministerium will erneut den Verkauf von Staatsanleihen an Privatkunden forcieren. Das ist schon aktuell möglich, dafür braucht es aber wie bei Aktien ein Bankdepot. Künftig soll es hier erweiterte Möglichkeiten geben, Details nannte Brunner noch nicht. (András Szigetvari, 23.8.2023)