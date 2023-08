Mit durchschnittlich 4.925 Euro pro Quadratmeter sind die Preise für freifinanzierte Neubauwohnungen in Österreich im europäischen Vergleich am zweithöchsten. Nur in Israel ist der Durchschnittspreis mit 5.701 Euro noch höher als in der Alpenrepublik, zeigt der Deloitte Property Index 2023. In Deutschland sind es 4.800 Euro, in Frankreich 4.639 Euro, in Italien nur 2.371 Euro.

Freifinanzierte Neubauwohnungen wurden in vielen europäischen Ländern zuletzt wesentlich teurer. Getty Images/iStockphoto

Deloitte hat für seinen jährlichen Index 27 europäische Märkte untersucht, darunter sind 22 EU-Länder sowie Großbritannien, Israel, Norwegen, Serbien und Bosnien-Herzegowina. In Bosnien kommt man auch am günstigsten davon, wenn man eine freifinanzierte Neubauwohnung sucht: Der Durchschnittspreis in dem Balkanstaat liegt bei 1.237 Euro.

Kaufkraftbereinigt sind diese Daten allerdings nicht. Es gibt im Deloitte-Papier zwar auch einen Leistbarkeitsindex, dieser umfasst aber nur 21 der 27 Länder aus der Studie; für Österreich werden hier keine Zahlen genannt. Die Slowakei belegt mit 14,1 durchschnittlichen Bruttojahresgehältern für eine 70 Quadratmeter große Neubauwohnung den letzten Platz bei der Leistbarkeit, in Norwegen und in Belgien braucht man hingegen weniger als fünf Bruttojahresgehälter.

Nur drei Länder mit Preisrückgängen

Was es für alle 27 Länder gibt, sind die Zahlen über die Veränderung der Preise im Vergleich mit dem Vorjahr. Für Österreich wird ein Preisanstieg von drei Prozent ausgewiesen, was bei weitem nicht der höchste Wert im Ranking ist. Ganz im Gegenteil: In 14 Ländern ist das Preisplus zweistellig. In Bosnien stiegen die Neubaupreise laut Deloitte um 27 Prozent, in Ungarn um 25,2 Prozent, in Kroatien um 20,1 Prozent. Im Vereinigten Königreich hingegen ging es um 18,8 Prozent nach unten, in Dänemark um 9,7 Prozent. Zusammen mit dem leichten Minus in Frankreich (–0,2 Prozent) gibt es in nur drei Ländern Preisabschläge.

"Die Immobilienpreise in Österreich sind im Vergleich zur letzten Studie leicht gestiegen. Gleichzeitig ist die Nachfrage am Wohnungsmarkt zurückgegangen", kommentiert Gabriele Etzl, Partnerin und Immobilienexpertin bei Deloitte Legal. "Vor allem jüngere Menschen können sich den Traum vom Eigenheim aufgrund der neuen, strengeren Richtlinien der Finanzmarktaufsicht und der allgemeinen Teuerungen sehr oft nicht mehr erfüllen. Ohne Lockerung der KIM-Verordnung sowie ein Eingreifen der Wohnbauförderung wird sich daran so schnell nichts ändern." Mit der KIM-Verordnung wurden im August 2022 die weiterhin gültigen strengen Kreditvergaberegeln eingeführt.

Preiswerte Stadtwohnungen

Immerhin sind die österreichischen Städte noch vergleichsweise erschwinglich, wie der Index zeigt. Wien liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6.284 Euro weit hinter den Spitzenreitern Tel Aviv (14.740 Euro) und Paris (14.622 Euro). Auf Platz drei folgt München mit 11.400 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von London mit 9.163 Euro.

Die einzige untersuchte Stadt mit signifikantem Minus ist Kopenhagen. In der dänischen Hauptstadt purzelten die Preise um 10,7 Prozent nach unten. Madrid verzeichnete einen minimalen Rückgang um 0,1 Prozent.

Höchste Mieten in Dublin

Auch bei den Mietpreisen für Neubau- und Bestandswohnungen sind österreichische Städte nicht im Spitzenfeld anzutreffen. Die teuerste europäische Stadt ist hier Dublin mit 32,8 Euro je Quadratmeter und Monat, gefolgt von Paris (28,5 Euro) und Oslo (28 Euro). Für Wien werden 9,10 Euro ausgewiesen, die österreichische Bundeshauptstadt liegt damit noch hinter Linz (10,8 Euro) und Graz (11,20 Euro). In bulgarischen Städten liegen die Mietpreise bei weniger als fünf Euro je Quadratmeter. (red, 23.8.2023)