Das erfolgreiche Franchise System in der othomolekularen Medizin jetzt auch in Klaffer.

Die Vitamin Lounge feiert die Eröffnung ihres ersten Standortes in Oberösterreich in der schönen Gemeinde Klaffer. Ab sofort können auch am Dorfplatz 2 in 4163 Klaffer am Hochficht Vitamin-Infusionen unter den hohen medizinischen Standards der Vitamin Lounge in Anspruch genommen werden. Bei der Eröffnungsfeier zelebrierten Franz Wagner, Bürgermeister von Klaffer, Allgemeinmediziner Dr. Stefan Rebhandl, Intensivkrankenpfleger Gerhard Walch und Daniel Einy M.A., CEO der Vitamin Lounge den Zuwachs zum neuartigen Franchise-System in Oberösterreich.

Allgemeinmediziner Dr. Stefan Rebhandl und Intensivkrankenpfleger Gerhard Walch waren vom ersten Tag an vom innovativen Franchise-System der Vitamin Lounge begeistert. Beide sehen in der orthomolekularen Medizin eine Weichenstellung für zukünftige Patientenbetreuung und einen proaktiven Umgang mit Gesundheit. Das zukunftsweisende System der Vitamin Lounge mit der umfassenden Digitalisierung aller Abläufe überzeugte Dr. Stefan Rebhandl und Intensivkrankenpfleger Gerhard Walch. Durch die ständige Weiterentwicklung der Infusionstherapien und das Erstellen neuer, innovativer Vitamin-Infusionen sehen sie die Möglichkeit, Patienten auf verschiedenste Weisen zu unterstützen. Dr. Rebhandl erhofft sich durch die Zusammenarbeit die Möglichkeit, seinen Patienten weitere Alternativen zu etablierten Systemen zu bieten und ihnen die Welt der präventiven Gesundheitsvorsorge näherzubringen. Durch die intravenöse Verabreichung gelangen die Nährstoffe ohne Umwege in die Blutbahn und umgehen den Magen-Darm-Trakt, auf diese Weise besteht eine nahezu 100 %ige Bioverfügbarkeit der gegebenen Stoffe. Der Bedarf an Infusionstherapie dieser Art wächst stetig, so freuen sich alle Beteiligten das Konzept der Vitamin Lounge nun auch in Oberösterreich zu etablieren.

Der Bürgermeister der Gemeinde Klaffer, Franz Wagner, freut sich ebenfalls auf eine Zukunft mit der Vitamin Lounge im Herzen der Gemeinde. Auf der Eröffnungsfeier äußert er sich folgendermaßen zum ersten Standort der Vitamin Lounge im Bundesland Österreich:

„Wir freuen uns in der Gemeinde Klaffer die Vitamin Lounge begrüßen zu dürfen. Mit dem Einzug dieses neuen Konzeptes ist weitere medizinische Versorgung gesichert, die unseren Bürgern Alternativen und neuartige Betreuung bieten.“

Termine für Vitamin-Infusionen im schönen Klaffer können ab sofort, auf der Website, via Telefon oder E-Mail gebucht werden. Alle Beteiligten des neuen Standorts der Vitamin Lounge freuen sich schon darauf, Patienten betreuen und optimal unter den besten medizinischen Standards versorgen zu dürfen.