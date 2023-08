Der verurteilte Betrüger Billy McFarland ist zurück und verkauft wieder einmal Tickets für ein höchst fragwürdiges Festival. Die Idee dazu kam ihm in Einzelhaft

Billy McFarland ist zurück und verkauft wieder Festival-Tickets. Über den Vorgänger wurde unter anderem die Netflix-Doku "Fyre: The Greatest Party That Never Happened" gedreht. Netflix

Es gilt gemeinhin als das schrecklichste Festival aller Zeiten, Dokus wurden über den monumentalen Flop und Betrugsfall gedreht. Doch der Organisator will es noch einmal wissen. Billy McFarland, verurteilter Trickbetrüger und Hauptverantwortlicher für das Desaster, verkauft jetzt Tickets für die Neuauflage des Fyre Festivals.

"Heute ist ein großer Tag", sagt McFarland in die Selfiekamera. "Alles begann eigentlich während meiner siebenmonatigen Einzelhaft", erzählt der im März 2022 aus der Haft entlassene 32-Jährige.

McFarland saß vier Jahre lang im Gefängnis, weil er die zahlende Kundschaft von ihm und Rapper Ja Rule um Millionen von Dollar betrogen hatte. Das Festival sollte eigentlich auf Pablo Escobars Insel in der Karibik stattfinden. Doch die betuchte Gästeschar landete auf einem Gelände auf Great Exuma, wo sie in Flüchtlingszelten anstelle von luxuriösen Villen untergebracht wurden. Statt den versprochenen Menüs von Sterneköchen gab es Toastbrot und Salatblätter im Styroporbehälter.

Die geprellten Partygäste verklagten McFarland, und auch die US-Behörden gingen wegen des Verdachts des Betrugs gegen ihn vor, der nach dem Festival die Daten seiner Kunden nutzte, um ihnen angebliche Tickets zu Luxusveranstaltungen anzudrehen, die es freilich nie gab. Und: McFarland ließ sich bei alldem bereitwillig filmen. Am Ende setzte es eine Haftstrafe von sechs Jahren, wovon der 32-Jährige vier absitzen musste.

"Ich habe einen 50-seitigen Plan"

Für die Neuauflage hat McFarland aktuell nur den Kartenvorverkauf angekündigt. Stattfinden soll das Festival im Jahr 2024. Ein Line-up oder der Veranstaltungsort sind unbekannt, aber: "Ich habe einen 50-seitigen Plan geschrieben, wie ich das allgemeine Interesse und die Nachfrage nach Fyre bewältigen kann und wie ich Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringen kann, um das Unmögliche möglich zu machen", wirkt McFarland im selbstgedrehten Video euphorisch. Einen Preis hat McFarland aber sehr wohl schon parat: 499 Dollar kostet ein Ticket für das Fyre Festival, was im Vergleich zur Vorgängerveranstaltung ein Schnäppchen ist.

Dabei hätte es der verurteilte Betrüger schon im Jänner einmal mit einem Festival versucht: Damals kündigte er "PYRT" an (Pirate ausgeprochen). Doch von der Idee blieb nicht viel übrig, nicht einmal die Website ist mehr erreichbar.

Tickets kosten bis zu 7.999 Dollar

Die ersten 100 Tickets will McFarland bereits über die seine Website namens Posh.vip verkauft haben. Die weiteren Eintrittskarten für das Fyre Festival 2.0 dürften aber deutlich teurer werden: Mit jeder Tranche steigt der Preis. Das "Last Chance"-Ticket wird demnach 7.999 Dollar kosten. Beim Blog "Boing Boing" ätzt man: "Das ist eine echte Comeback-Story! Wie in: 'Komm zurück ins Gefängnis, Billy.'" (pez, 23.8.2023)