Wien – Wer ein Jahr lang mit allen Öffis im Land fahren will, zahlt 1.095 Euro für ein Klimaticket. Wer das Vergnügen hatte, das Salzburger Electric-Love- oder das Frequency-Festival zu besuchen, konnte auch anderweitig bezahlen: mit einem Gratis-Tattoo. Mit dieser Aktion hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ordentlich für Kritik gesorgt. Zumindest drei Personen haben sich die Chance am Frequency nicht entgehen lassen. Sie tragen nun lebenslang ein thematisch entsprechendes Tattoo am Körper – und ein Jahr lang ein Klimaticket im Börserl.

Dafür muss sich Gewessler nun vor dem Parlament verantworten. Die stellvertretende Klubobfrau Julia Herr (SPÖ) will zu der Causa eine parlamentarische Anfrage einbringen, diese liegt auch dem STANDARD vor. Das Papier umfasst mehr als ein Dutzend Fragen zu der Aktion. "Ministerin Gewessler lässt sich Schnapsideen einfallen, bei denen junge Menschen buchstäblich ihre Haut zu Markte tragen müssen, um sich 1.000 Euro zu sparen", betont Herr.

Am Frequency war es möglich, sich ein kostenloses Tattoo stechen zu lassen und im Gegenzug ein Klimaticket zu bekommen. APA/Florian Wieser

Die SPÖ will unter anderem wissen, wie viel die Aktion gekostet hat, von wem der Vorschlag stammt und wie viele Personen die Aktion in Anspruch genommen haben. Auch warum die Ministerin selbst nur ein abwaschbares Tattoo hatte und sich keine echte Tätowierung hat stechen lassen, wie in einem Video von Gewessler zu sehen ist, wollen die Sozialdemokraten in Erfahrung bringen. "Das Konzept, Menschen als Permanent-Werbeflächen zu missbrauchen, ist eine bisher unbekannte Stufe der Geschmacklosigkeit", sagt Herr.

Die Ministerin hat nun zwei Monate Zeit, um die parlamentarische Anfrage zu beantworten. (Max Stepan, 23.8.2023)