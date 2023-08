Ausgerechnet Audi bietet in Deutschland keine Dienstwagen mehr für Mitarbeitende an. Auch in Österreich zeigt sich, dass Alternativen beliebter werden

Vor allem für Außendienstmitarbeitende war es eigentlich immer ein fixes Extra: das Dienstauto. Bekannt wurde nun, dass gerade der deutsche Autohersteller Audi seinen Vetrieblerinnen und Vertrieblern keinen eigenen Wagen mehr anbietet. Statt mit einem Fahrzeug der Marke des Arbeitgebers vor der eigenen Haustür müssen sie sich für Kundenfahrten mit Audis aus dem Fahrzeugpool bedienen. Vom Unternehmen heißt es: Der Kontakt zu Niederlassungen, Autohäusern und Vertragshändlern laufe bereits seit der Pandemie hauptsächlich digital ab. So soll es weitergehen.

Lange Zeit war das Firmenauto vom Arbeitgeber ein beliebtes Benefit: Viele können es auch privat uneingeschränkt nutzen, manchen zahlt sogar den Sprit das Unternehmen. Doch die Digitalisierung, mehr Bewusstsein für die Klimakrise und der Trend zu nachhaltigerem Unternehmertum lassen viele umdenken. Kommt jetzt das leise Sterben der Dienstautos?

Es soll zwar mehr elektrische Fahrzeuge geben, aber viele experimentieren mit dem Jobfahrrad und dem Jobticket. AFP/FETHI BELAID

Weniger Neuzulassungen

"Die Neuzulassungen, also privat nutzbare Firmenautos und Kurzzulassungen durch Unternehmen und Verbände, sind seit 2020 merklich gesunken", sagt Martin Grasslober, Leiter der Verkehrswirtschaft des ÖAMTC. "Es ist nicht viel neues nachgekommen." Aktuelle Daten gibt es zwar kaum, aber die Beantwortung einer Neos-Anfrage aus dem Jahr 2022 zeigt, dass die Zahl der privat genutzten Firmenautos 2020 in Österreich bei rund 142.000 lag. Gestiegen dürfte diese Zahl nicht sein, sagt Grasslober, was aber seiner Einschätzung nach an den (welt)wirtschaftlichen Problemen liegt.

Zwar sind die Zulassungen durch Unternehmen nicht immer Firmenfahrzeuge, die auch privat genutzt werden können, dennoch lassen die Zahlen Rückschlüsse zu, meint der Experte. "Man konnte in den vergangenen Jahren beobachten, wie die Zahl der Pkws mit Diesel- und Benzinmotor, die von Unternehmen neu zugelassen wurden, abnahm." Die Zahl der Elektroautos habe hingegen eher zugenommen, und das eher durch Unternehmen als durch Privatpersonen. Eine Erhebung der Statistik Austria zeigt, dass im ersten Halbjahr 2023 fast 80 Prozent aller E-Autos von juristischen Personen, also Unternehmen oder etwa Gebietskörperschaften, zugelassen wurden.

Trotzdem seien juristische Personen, zu denen Unternehmen gehören, für die meisten Zulassungen über alle Antriebsarten hinweg verantwortlich. Da diese Fahrzeuge anschließend auf den Gebrauchtwagenmarkt kämen, der hauptsächlich von Privatpersonen genutzt werde, sei es umso wichtiger, dass die von Unternehmen neu zugelassenen Fahrzeuge immer weniger CO2 emittieren. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bestätigt auf Anfrage, der Trend gehe weg vom Dienstwagen und hin zu Alternativen: dem Jobfahrrad, dem Jobticket oder dem Klimaticket für die Mitarbeitenden. Personen im Außendienst und jene in hohen Managementpositionen seien aber weiterhin mit Firmenautos versorgt.

Unterschiede bei größten Firmen

Radikale Veränderungen scheint es mit Blick auf die größten Firmen nicht zu geben. Das Bild ist eher durchwachsen. DER STANDARD hat bei einigen Unternehmen in Österreich nachgefragt, welche Rolle Firmenfahrzeuge bei ihnen noch spielen. Die OMV teilte mit, sie habe Dienstautos als Benefit für das Top-Management von 2019 bis 2022 durch eine Dienstwagenzulage ersetzt. Alle, die ein Fahrzeug benötigen, bekämen noch ein Firmenfahrzeug, das sie auch privat nutzen können. Der Stromanbieter Verbund vergibt nach eigenen Angaben "sehr restriktiv" Firmenautos und sieht nur noch Elektroautos als Neufahrzeuge vor.

Bei Schöller-Bleckmann hat neben Vorstand und Geschäftsführung die erste Führungsebene der operativen Gesellschaften ein Anrecht auf einen Dienstwagen, auch mit Privatnutzung. "E-Firmenautos spielen bei uns eine untergeordnete Rolle, weil weder die ökonomischen noch die ökologischen Vorteile überwiegen", teilt ein Sprecher mit. Bei Mayr-Melnhof Karton (MM) gibt es nur sehr selektiv für diverse Managementrollen und Vertriebsmitarbeiter mit regelmäßiger Reisetätigkeit ein eigenes Auto. "Wir verwenden an diversen Standorten Poolautos für Dienstfahrten. In der MM Group wird die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln stark empfohlen", heißt es dazu.

Bei der Erste Bank haben Vorstandsmitglieder und Bereichsleiter ein Anrecht auf ein Dienstauto. Zwar seien keine Änderungen in Planung, es gebe aber eine Nachhaltigkeitsstrategie. "Gruppenweit ist es das Ziel, Dienstwagen bis Ende 2030 komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen", sagt das Unternehmen. "In Österreich haben wir derzeit einen E-Auto-Anteil von 18 Prozent." Sowohl MM als auch der Verbund bieten an verschiedenen Standorten Dienstfahrräder oder finanzielle Benefits für das Klima- oder Jobticket an.

Alternative Angebote

Laut Erhebungen der Personal- und Unternehmensberatung Kienbaum zu Mitarbeiterbenefits im Jahr 2023 hält sich das Firmenauto vor allem auf Managementebene weiterhin hartnäckig. 82 Prozent der Unternehmen bieten einen eigenen Firmenwagen als Mobilitätsbenefit an. E-Ladesäulen, das Firmen- oder Jobfahrrad und Begünstigungen für den öffentlichen Verkehr gibt es meist für alle Angestellten. Einige Firmen probieren dabei schon verschiedene Alternativen aus, um vom Firmenauto wegzukommen.

Die Knapp AG in Hart bei Graz bietet ihren Beschäftigten das Klimaticket statt einen Parkplatz. Mitarbeitende, die auf einen Pkw-Parkplatz verzichten, bekommen die Verbundkarten zur Verfügung gestellt, und die Zahl der überdachten Radabstellplätze wurde erweitert. Im Vorjahr nahmen 550 Beschäftigte das Angebot in Anspruch. Auch bei der Firma Anton Paar bekommen Angestellte einen Bonus, wenn sie auf einen Parkplatz verzichten. Beim Beschlägehersteller Julius Blum bekommen Beschäftigte, die in Gehdistanz wohnen, keinen Parkplatz. Diesen wird ein Jobrad angeboten, für das es einen Firmenzuschuss gibt, wenn das ganze Jahr über kein Pkw-Parkplatz beansprucht wird. (Melanie Raidl, 31.8.2023)