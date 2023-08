In Ermangelung eines brisanten Themas maximal früh bei Guten Morgen Österreich hängengeblieben. TV-Roulette gewissermaßen, das zu Psychologin Gerti Senger führt. Sie ist mitten in der Analyse eines Verhaltens, das nach Ende einer Beziehung gleich eine neue Zweisamkeit sucht. Senger nennt das "Flucht in die Wir-Identität". Es wird wieder "zu zweit weggegangen, für zwei gekocht".

Bekämpft man damit jedoch nur Einsamkeit, wird das womöglich nur eine Scheinpartnerschaft. Man solle solche ­Beziehungen "mutig beenden". Das tue zwar weh. "Oft geht Liebe jedoch gar nicht ohne Schmerz", sagt Senger, was Moderatorin Eva Pölzl aufnimmt und an Modeexpertin Martina Reuter weitergibt. "Keine Liebe ohne Schmerzen?", wundert sich Pölzl. Das seien "ja gute Aussichten ... Wie gehst du mit Liebeskummer um?", fragt Pölzl Frau Reuter.

Die Psychologin Gerti Senger bei "Guten Morgen Österreich". Screenshot: tvthek.orf.at

Reuter zählt bekannte Methoden auf: Videos schauen und "Chips essen, meistens ist das die Lösung". Man dürfe sich allerdings nicht vorstellen, die Leidensphase würde bei ihr Wochen dauern. Die Sorge war unberechtigt. Pölzls Vermutung, der Kummer würde drei Wochen lang mit Chips weggegessen, wird von Reuter mit der Bemerkung "Nur ein paar Stunden" aus der Welt geschafft, worauf das Thema wechselt. Es gibt Modetipps zu bunten Hausanzügen und Holzschmuck, aus Weinfässern gewonnen. Pölzl nennt das eine Inspiration und gibt weiter zu News von Simone Stribl.

Als Pölzl zurück ist, sitzt ihr Hans­-Peter Hutter (Med-Uni Wien) gegenüber, der über Auswirkungen von Hitze auf die Psyche berichtet. Eine heikle Hitzefolge lässt er unserer Meinung nach unerwähnt: zu früh aufwachen und Guten Morgen Österreich schauen. (Ljubiša Tošić, 23.8.2023)