Nun scheint es amtlich zu sein: Knappe zwei Monate nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnergruppe Wagner wurde General Sergej Surowikin seines Amts enthoben. Der Chef der russischen Luft- und Raumfahrttruppen gilt als Vertrauter von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Über die Entlassung berichtete bereits am Dienstag als Erster Alexej Wenediktow, der Ex-Chefredakteur des aufgelösten liberalen Radiosenders Echo Moskwy: Surowikin werde abgesetzt, bleibe aber unter der Verfügungsgewalt des Verteidigungsministeriums, schrieb Wenediktow. Nun bestätigte dies die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf eine "Quelle".

Am 31. Dezember 2022 war die Welt für Sergej Surowikin noch in Ordnung: Da bekam er von Wladimir Putin den Orden des Heiligen Georg für seine Leistungen im Ukrainekrieg. Diese Gunst hat "General Armageddon" nun offenbar verspielt. AFP/POOL/MIKHAIL KLIMENTYEV

Sergej Surowikin unterstützte Prigoschin bei den Kampfeinsätzen der Wagner-Truppe in der Ukraine, etwa bei der Eroberung von Bachmut. Surowikin sei klug, erfahren und stehe für ein hohes Maß an Effektivität und Erfolg, so der Wagner-Chef damals in einer Erklärung. Doch während des Marschs der Wagner-Söldner Richtung Moskau Ende Juni stellte sich Surowikin zumindest öffentlich hinter Krem-Chef Wladimir Putin. Er rief Prigoschin in einer Videobotschaft dazu auf, den Machtkampf zu beenden.

Auf Tauchstation

Danach tauchte Surowikin mehrere Wochen lang nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Gerüchte machten die Runde. Surowikin habe bereits im Vorfeld von dem Aufstand der Wagner-Gruppe gewusst. Dies wies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zurück. "Es gibt jetzt um diese Ereignisse herum viele unterschiedliche Spekulationen und Tratsch", sagte Peskow damals. Von einer Festnahme war die Rede, von einem Verhör. Die jetzige Ablösung als Chef der Luft- und Raumfahrttruppen sei keineswegs überraschend, urteilte der einflussreiche Militärblogger Rybar. "In der jetzigen Lage ist es schlecht, dass die Kommandanten, die bei den Soldaten beliebt sind, zurücktreten, abgelöst oder in unbefristeten Urlaub geschickt werden", so Rybar.

Wegen seines äußerst harten Vorgehens im Tschetschenienkrieg und in Syrien wird Sergej Surowikin auch "General Armageddon" genannt. Unter anderem verantwortete er Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung und die Zerstörung der Stadt Aleppo. Surowikin war von Oktober 2022 bis Jänner 2023 Oberbefehlshaber der russischen Einheiten in der Ukraine. Im letzten Herbst befahl er den Rückzug der russischen Truppen aus der südukrainischen Großstadt Cherson.

Im Machtkampf unterlegen

Surowikins jetzige Entlassung ist Teil eines Machtkampfs in der russischen Armee. Die Gegenspieler von ihm und Prigoschin sind Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Schon vor seinem Marsch auf Moskau bekämpfte Jewgeni Prigoschin die beiden mit zum Teil harten verbalen Bandagen. "Die meisten Kommandanten des Verteidigungsministeriums werden mir zustimmen, dass die Führung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation eine Gemeinschaft von Laien ist", durfte einer seiner Wagner-Kommandanten, ausgezeichnet als "Held Russlands", auf Telegram schreiben. Nun haben sich Schoigu und Gerassimow wohl durchgesetzt.

Surowikins Nachfolger ist der 55-jährige Generaloberst Viktor Afsalow. Er studierte an der Militäruniversität und an der Akademie des Generalstabs der russischen Armee. Afsalow stieg vom Leiter der Raketenabteilung zum ersten stellvertretenden Kommandanten der Luftwaffe und der Luftverteidigungsarmee auf. Im Juli 2017 wurde er zum Heereskommandanten der Luftwaffe und Luftverteidigung des östlichen Militärbezirks ernannt.

Während Surowikin die Truppen in der Ukraine führte, war Afsalow vorübergehend bereits Luftwaffen-Kommandant. Im Jahr 2022 verlieh der russische Präsident Wladimir Putin Viktor Afsalow den Rang eines Generaloberst. (Jo Angerer, 23.8.2023)