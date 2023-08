Die Gamescom 2023 ist eröffnet. DER STANDARD hat die bisher besten Trailer des Gaming-Megaevents in Köln zusammengefasst

"Diablo 4" bekommt im Herbst mit der "Season of Blood" neuen Content. Diesmal stehen Vampire im Mittelpunkt. Blizzard

Wie bei Megaevents wie der Gamescom 2023 üblich, wurde gleich zu Beginn ein Haufen neuer Trailer auf die Menschheit losgelassen, die Fortsetzungen zu Blockbustern wie "Call of Duty" ebenso zeigen wie weitere Einblicke in mit Spannung erwartete neue Franchises wie "Starfield". Wer sich lieber virtuell prügelt, der ist bei "Mortal Kombat" und "Tekken" besser aufgehoben. Eines zeigt sich jedenfalls bereits jetzt: Dem per se schon bombastischen Gaming-Jahr 2023 wird im Herbst noch ordentlich etwas draufgesetzt. DER STANDARD hat die besten Videos zu den kommenden Gaming-Highlights zusammengestellt.

"Call of Duty: Modern Warfare 3"

Das Franchise "Call of Duty" hatte in den vergangenen Monaten nicht zuletzt wegen der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für Schlagzeilen gesorgt. Mit dem aktuellen Video ist nun auch Gameplay zum kommenden "Call of Duty: Modern Warfare 3" zu sehen. Erscheinungstermin: 10. November 2023.

"Starfield"

Mit viel Spannung wird der Launch von Bethesdas großem neuen Franchise "Starfield" erwartetet. Das Weltraum-Abenteuer im "Nasa-Punk"-Stil soll vorherige Projekte der Macher von Franchises wie "Elder Scrolls" und "Fallout" in den Schatten stellen. Offiziell startet "Starfield" am 6. Dezember, der Early Access beginnt am 1. September. Der neue Trailer zeigt zwar kein Gameplay, vermittelt dafür aber erneut eine schöne Atmosphäre zum Soundtrack einer orchestralen Version von Elton Johns "Rocket Man".

"Cyberpunk: Phantom Liberty"

Zum Start im Dezember 2020 galt das futuristische Abenteuer "Cyberpunk 2077" noch als Synonym für überzogene Hypes und herbe Enttäuschungen. Inzwischen hat CD Projekt Red ("The Witcher") aber ordentlich nachgebessert, und das Spiel wird auf Steam im Schnitt mittlerweile als "sehr positiv" bewertet. Mit dem DLC "Phantom Liberty" gibt es am 26. September frischen Content, der neue Trailer gibt auch Einblick ins Gameplay. Einige der dargeboten Features sollen es auch in das Hauptspiel schaffen – im Rahmen eines neuen Updates.

"Crimson Desert"

"Crimson Desert" wird ein Action-Adventure, das in einer mittelalterlich inspirierten Open World spielt. Der nachfolgende Trailer zeigt recht viel Gameplay, von Kämpfen über Reiten und Angeln bis zu Flugszenen und Kletterpassagen. Das sieht doch recht abwechslungsreich aus. Releasedatum: noch unbekannt.

"Mortal Kombat 1"

Das nächste Spiel muss nicht großartig vorgestellt werden. Nicht nur, dass der "Mortal Kombat"-Streifen aus den 1990er-Jahren unbestritten der beste Film aller Zeiten ist, die als Basis dafür dienenden Games haben bereits seit Jahrzehnten dafür gesorgt, dass Prügeleien auf dem Bildschirm anstatt auf dem Pausenhof ausgetragen werden. Der nachfolgende Trailer zeigt Cinematics ebenso wie Gameplay. Trigger-Warnung: Es ist selbstverständlich äußerst blutig. Erscheinungstermin des Games ist übrigens der 19. September.

"Tekken 8"

Hat hier jemand Prügelspiel gesagt? Bitte sehr: Wem das Setting von "Mortal Kombat" nicht zusagt, der findet in "Tekken 8" eine Alternative. Der nachfolgende Trailer zeigt Content und verrät das Veröffentlichungsdatum: 26. 1. 2024.

"Alan Wake 2"

Horrorfans können sich hingegen auf den Release von "Alan Wake 2" am 17. Oktober freuen, diesmal muss der Protagonist aus einer Horrorgeschichte ausbrechen, in die er eingeschlossen ist. Der nachfolgende Trailer – ebenfalls nichts für schwache Nerven – zeigt Videosequenzen ebenso wie Ausschnitte aus dem Gameplay.

"Assassin's Creed Mirage"

Fans der "Assassin's Creed"-Spiele können sich den 5. Oktober rot im Kalender markieren, denn an diesem Tag soll "Assassin's Creed Mirage" veröffentlicht werden. Der nachfolgende Trailer zeigt das Bagdad des 9. Jahrhunderts und gibt Einblicke in die Story – mit einem kompletten arabischen Voice-over.

"Diablo 4: Season of Blood"

Nach einem famosen Start zu Beginn des Sommers kämpft Blizzards "Diablo 4" in der ersten Season mit Kritik und Userschwund. Ob mit der nächsten Runde alles wieder gut wird? Die "Season of Blood" startet am 17. Oktober, der nachfolgende Trailer soll schon mal ordentlich Stimmung machen. (stm, 23.8.2023)