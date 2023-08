Über das Institut Demox sollen parteipolitische Inhalte abgefragt und von den beiden ehemaligen Ministerinnen Schramböck und Köstinger verwendet worden sein. APA/ROLAND SCHLAGER

Der ÖVP könnte die nächste Umfragen-Affäre ins Haus stehen: Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" hat am Dienstag eine durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeordnete Hausdurchsuchung beim ÖVP-nahen Umfrage-Institut Demox stattgefunden. Die im Mai des Vorjahres zeitgleich zurück getretenen Ex-Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) haben mit dem Institut Demox zusammengearbeitet.

Auch der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss nahm das Institut mehrfach in den Fokus. Die SPÖ sah hier Parallelen mit dem Beinschab-Tool. In der Causa Beinschab geht es darum, dass vom Finanzministerium bezahlte Umfragen vom Team Kurz für parteipolitische Arbeit verwendet worden sein sollen. Auch über Demox sollen parteipolitische Inhalte abgefragt und von der ÖVP verwendet worden sein. Die Umfragen sollen vom Wirtschaftsministerium unter Schramböck und dem Landwirtschaftsministerium unter Köstinger in Auftrag gegeben worden sein.

Paul Unterhuber, Geschäftsführer von Demox, hatte auch im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ausgesagt. Unterhuber, einst Direktor des Wiener Bauernbunds, war politisch in Hietzing tätig, wo der jetzige Kanzler und einstige ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer die Bezirkspartei führte. Im Kuratorium von Demox saß bis 2022 der Meinungsforscher Franz Sommer, Haus- und Hof-Demoskop der türkisen ÖVP. Auch Sommer soll von den Ermittlungen der WKStA betroffen sein. (hel, schi, 23.8.2023)