Wien – Überraschenderweise trägt Corinna Huber, Vorsitzende des Schöffensenats im Verfahren gegen die Eheleute B., keinen gelben Schutzhelm. Obwohl sie quasi mitten auf einer Baustelle arbeitet. Die Vorarbeiten für die Renovierung des Landesgerichts für Strafsachen Wien intensivieren sich nämlich. Die Folge: Vor der Tür des Verhandlungssaales 106 wird geflext und gehämmert, im Stockwerk darüber bohrt jemand so laut, dass kein Wort der Aussage des Erstangeklagten zu hören ist. Huber weiß sich gegen die Lärmbelastung zu helfen: Sie fordert Herrn B. auf, sich den Anklagestuhl zu nehmen und direkt vor dem Richtertisch Platz zu nehmen.

Die Liste der Vorwürfe gegen das aus der Untersuchungshaft vorgeführte Ehepaar ist lang: Ganze neun unterschiedliche Paragrafen zählt der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer auf. Die Palette reicht von gefährlicher Drohung und Nötigung über Körperverletzung bis hin zu räuberischem Diebstahl. Dass Herr B. sieben und seine Gattin vier Vorstrafen hat, macht das Bild nicht unbedingt besser.

Tatsächlich wirken die beiden Österreicher aber nicht wie Schwerverbrecher – viel eher scheint im Leben der Suchtkranken etwas furchtbar schiefgelaufen zu sein. Der 40- und die 37-Jährige haben jeweils eine abgeschlossene Ausbildung, sind seit 17 Jahren zusammen und haben ein gemeinsames Kind. Das ihnen im März von den Behörden abgenommen und in eine Betreuungseinrichtung gebracht worden ist. Worauf sie völlig die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. "Uns hom s' des Kind weggnuma, mia wollten afoch nimma ham!", erklärt die Frau unter Tränen dem Gericht, warum sie aus ihrem Heimatbundesland nach Wien gekommen sind. "Wir hom in Stiagenhäusern gschlofn, wei uns daham ois ans Kind erinnert hod!"

Bis zu 300 Euro täglich für illegale Drogen

In Wien konsumierten die beiden Arbeitslosen Unmengen an Drogen und Substitutionsmitteln, erzählen sie. Anfangs habe er 200 bis 300 Euro am Tag für die Rauschmittel gebraucht, erzählt der Mann. "Wie haben Sie das bezahlt?", will Vorsitzende Huber wissen. Schließlich bekommt B. nach eigenen Angaben keine öffentliche Unterstützung und hat zwischen 7.000 bis 10.000 Euro offene Verwaltungsstrafen, so genau weiß er das nicht. "Wir hatten Ersparnisse", beantwortet der Erstangeklagte die Frage nach der Geldquelle. Nicht nur die eigenen Reserven wurden aufgebraucht, auch das Sparbuch des Kindes geplündert. Außerdem habe man Eigentum verkauft, sagt er noch. "Wir hatten vier Playstation 4 daheim, die haben wir weggegeben." – "Wieso haben Sie vier Videospielkonsolen daheim?", zeigt Huber sich etwas konsterniert. "Eine im Kinderzimmer, eine im Wohnzimmer, die zwei anderen oben", erfährt sie.

Die Delikte, zu denen die Angeklagten sich schuldig bekennen, wollen beide stets unter Drogeneinfluss begangen haben. Da ist zum Beispiel die Sache mit der Vespa. Bei der Polizei und der Haft- und Rechtsschutzrichterin hatte das Duo noch gesagt, die sei mitten auf der Straße gestanden und Herr B. habe sie in eine Parklücke geschoben, als die Polizei kam. Nun bekenne er sich schuldig und werde die Wahrheit erzählen, verspricht der Erstangeklagte. Das Fahrzeug sei geparkt gewesen, der Schlüssel steckte. "Ich bin damit auf der Straße hin- und hergefahren, ich Trottel", gibt er zu. Dann sei er zu seiner um die Ecke stehenden Frau gefahren. "Sie hat mich gefragt: 'Host eh kan Bledsinn gmocht?', ich habe gesagt: 'Na, steig auf, Schatzi!'", erinnert B. sich. Dann sei die Polizei gekommen. Warum der Besitzer des Motorrollers angegeben hatte, die Vespa sei aus seiner nahen Garage gestohlen worden, kann der Erstangeklagte sich nicht erklären. Dafür berät er die Vorsitzende juristisch: "Ich habe jetzt gelesen in diesem StGB-Buch, dass das eigentlich ein unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen war."

Den räuberischen Diebstahl von 70 Euro bestreiten dagegen beide. Sie habe eine Bekannte aus der Suchtmittelszene zufällig getroffen, erzählt die Zweitangeklagte. Vor acht Jahren habe sie der Frau 50 Euro geborgt, die wollte sie nun zurückhaben. Diese habe gesagt, sie habe zwar Geld, brauche es aber für Drogen. Daher habe sie gelogen und behauptet, sie habe etwas dabei. Nachdem das Geld übergeben worden sei, sei es zu einem Streit und einem Handgemenge gekommen, da es keine Gegenleistung dafür gab. Als die Exekutive eintraf, habe sie das Geld weggeworfen.

Unfall mit entwendetem Automobil

Einigermaßen abstrus ist auch ein weiterer Anklagepunkt. Wieder hatte Herr B. angeblich Glück und fand ein unversperrtes Fahrzeug samt Zündschlüssel. Diesmal war es ein Auto. Völlig zugekokst holte er seine Frau ab, man machte sich auf den Weg zum Wohnort. Sehr weit kam das Paar allerdings nicht – in der Nähe von Klosterneuburg rammte B. ein geparktes Auto. Rettungskräfte brachten sie ins Landeskrankenhaus Tulln – wo beide dann so rabiat wurden, dass sie Pflegekräfte bedrohten und attackierten. "I daschlog eich olle!", soll Herr B. gebrüllt haben, in Anlehnung an Thomas Schmid auch: "Wee i ned bekumm, wos i wü, passiert wos!", während er seinen Gürtel bedrohlich durch die Luft schnalzen ließ. Insgesamt sechs Mitglieder des Spitalspersonals waren notwendig, um die beiden Angeklagten aus dem Krankenhaus zu entfernen. Vor Gericht geben die beiden nun an, sie könnten sich nicht mehr genau an die Vorgänge erinnern. "Ich war unter Drogen, Entschuldigung!", rechtfertigt sich die Zweitangeklagte.

Ein Urteil wird für Freitag erwartet. (Michael Möseneder, 23.8.2023)