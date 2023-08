Mit "Macht der Geographie" hat der britische Journalist und Autor Tim Marshall einen internationalen Bestseller geschrieben, wenngleich er in Fachkreisen der modernen, kritischen Geopolitik mit seinem Buch nicht immer nur auf Zuspruch stieß. Zu sehr fokussiere er sich auf Geografie und Raum, zu wenig auf zwischenmenschliche Dynamiken und moderne, komplexe Zusammenhänge. Nach einem Werk über Grenzen und Grenzbefestigungen widmet sich der Ex-Auslandskorrespondent in seinem neuem Buch dem Weltraum. Er selbst beschreibt sich als "Weltraumenthusiast" und glaubt, dass die Vorteile der Weltraumexploration die Gefahren deutlich überwiegen. Im STANDARD-Interview sagt er, es brauche dringend neue Verträge, um ein Hochrüsten und einen Kolonialisierungsdrang im Weltall rasch zu unterbinden. Die von den USA vorangetriebenen "Artemis Accords" sind der Versuch eines solchen Regelwerks, unterstützt werden diese aber hauptsächlich von Partnern der USA und keinem ihrer Hauptrivalen.

STANDARD: Welche geopolitischen Fehler, die wir auf der Erde gemacht haben, sollten wir auf anderen Planeten vermeiden?

Marshall: Der Kampf um Ressourcen. Wir brauchen viel besser definierte Regeln, Vorschriften und internationale Verträge, als wir derzeit haben, weil dadurch die Verhaltensweisen geklärt würden. Ebenso die Kolonialisierung. Da es derzeit keine Besitzer des Mondes oder anderer Planeten gibt, ist die Situation völlig anders. Aber trotzdem: Wenn wir mit der Idee dorthin gehen, dass es zum Wohle der gesamten Menschheit ist und kein Staat oder Unternehmen Territorium besitzen kann, dann würde es die Versuchung mindern, Territorien für sich zu beanspruchen.

Blick in den Weltraum vom James-Webb-Teleskop: Welche Regeln sollten dort gelten? IMAGO/UPI Photo

STANDARD: Was ist mit dem Ziehen von Grenzen?

Marshall: Grenzen auf der Erde sind unvermeidlich, denn selbst wenn wir sie nicht Grenzen nennen, werden sie Grenzen sein. Auch wenn es keinen Nationalstaat gibt, wird eine Region immer noch mit einer anderen Region darüber reden müssen, wer etwa wo fischen darf. Und dann hast du automatisch eine Grenze. Gut möglich also, dass wir viele unserer Fehler wiederholen.

STANDARD: Aber es gibt Unterschiede zwischen dem Ziehen notwendiger Verwaltungsgrenzen, um festzustellen wer wen besteuert, und der Errichtung von Mauern und Zäunen, um andere draußen zu halten.

Marshall: Ja, aber sie basieren leider auf derselben Prämisse: "Das ist dein, und das ist mein." Sollten wir auf dem Mond leben, werden welche sagen: "Ich war hier zuerst, ich habe sehr viel Geld ausgegeben, um zu finden, was wir hier wollen. Also solltest du nicht hier sein." Ob du das dann eine Grenze nennst oder nicht, ist eine rein semantische Diskussion. Die in den "Artemis Accords" festgeschriebenen Sicherheitszonen sind genau das: Grenzen!

STANDARD: Dennoch gibt es auf dem Mond mangels Flüssen, extrem hohen Gebirgen oder Meeren weniger "natürliche" Grenzen als auf der Erde.

Marshall: Die Europäer haben in Afrika auch Grenzen im Sand gezogen, in Lateinamerika haben sie Grenzen gezogen, bevor sie wussten, was es dort überhaupt gibt. Das wird uns nicht aufhalten. Noch dazu gibt es genau dort, wo die Action stattfinden wird, am Südpol des Mondes, viele Merkmale, viele Bergrücken, viele Berge, Täler, Höhlen. Deshalb brauchen wir mehrere aktualisierte internationale Abkommen.

STANDARD: Die letzten paar Tage und Wochen gab es mit dem Crash der russischen Mondmission und der erfolgreichen indischen Mission auch viel Action. Was sagt uns das?

Marshall: Russland wollte eindeutig zuerst dort ankommen. Sowohl für die wissenschaftliche Leistung als auch die geopolitische Botschaft, die Moskau aussenden wollte, nämlich nach wie vor eine führende Weltraummacht zu sein. Man wollte den Chinesen zeigen, dass man nicht Ihr Juniorpartner, sondern ein gleichwertiger Partner ist. Der Luna-25-Crash könnte also sehr wohl als Teil eines Musters gesehen werden, wonach Russland eine absteigende Weltraumforschungsmacht ist – was nicht heißt, dass sie nicht weiterhin viel Geld in ihre Rolle als militärische Weltraummacht stecken werden, um eine gewisse Parität mit den US-Amerikanern und Chinesen zu halten. Und es ist durchaus möglich, dass die Sanktionen und der Rückzug der Europäischen Weltraumorganisation Esa aus dem Projekt zum Scheitern der russischen Mission beigetragen haben. Aber prinzipiell ist Russland in Sachen Exploration am absteigenden Ast.

In seinem kürzlich erschienenen Buch "Die Geografie der Zukunft" beschäftigt sich Geopolitikexperte Tim Marshall mit der Politik des Weltraums. imago images/i Images

STANDARD: Und Indien?

Marshall: Die Landung ändert das Bild Indiens in der Welt. Sie ist der Weckruf für all jene, die noch nicht wussten, dass Indien zumindest in der zweiten Reihe – hinter den USA, Russland und China – die führende Weltraummacht ist. Womöglich können die Inder künftig gar in die erste Reihe vordringen. Und immerhin sind auch sie bereits Teil der "Artemis Accords", und ihr Erfolg wird mitverantwortlich dafür sein, wo eine US-geführte Weltraumbasis gebaut wird.

STANDARD: Egal mit welch gefährlichen Waffen und Entwicklungen noch zu rechnen ist, in Ihrem Buch kommen Sie letztendlich immer auf die Gefahr durch Atomwaffen zurück, wenn etwa die Frühwarnsysteme ausgeschaltet werden. Die größte Gefahr lauert also nicht im All, sondern längst unter uns?

Marshall: Ja, das grundlegende Problem ist, dass wir diese Waffen haben. Es ist eine zusätzliche Gefahren- und Fehlerquelle. Ich wiederhole mich, aber wir brauchen hier Regeln und Gesetze, und die Atommächte müssen miteinander einen Dialog führen und etwa bestimmen, wie nah sich Satelliten kommen dürfen.

STANDARD: Aber gleich wie die fünf permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats nach der erfolgreichen Zündung von Atombomben primär unter sich die Spielregeln ausgemacht haben, ist zu befürchten, dass die Weltraummächte nicht allzu viel auf die Interessen der Nichtweltraummächte eingehen werden.

Marshall: Es braucht Dialog, öffentlichen Druck und Diplomatie, um alle zu überzeugen, dass die Gefahren im Weltraum so groß sind und dass es im Interesse aller liegen muss, zu solch einem Abkommen zu kommen. Und ja, die Weltraummächte werden wohl weniger wahrscheinlich Kompromisse eingehen. Aber man muss auch die Mächtigeren überzeugen. Bei den Atomwaffen konfrontierte man sich zunächst auch ein paar Jahre lang, ehe man kapierte, dass man reden muss. Das wird sich wohl wiederholen, sobald wir die Bedeutung von Satelliten im 21. Jahrhundert wirklich erkennen. Unsere aktuellen Weltraumregeln hinken der Technologie 50 Jahre hinterher.

Für Marshall gehören Atom- und Weltraumpolitik eng zusammen: Wenn satellitengestützte Frühwarnsysteme nicht funktionieren, erhöhe sich das Risiko eines nuklearen Erstschlags. IMAGO/Ann Ronan Picture Library/

STANDARD: Nun gibt es zwei Denkschulen, wie Sie im Buch schreiben: jene, die argumentiert, dass man mit unsichtbaren Waffen niemanden abschrecken kann, und die andere, wonach man mit der Demonstration der Fähigkeiten nur ein neuerliches Wettrüsten anheizt. Was stimmt?

Marshall: Das ist Militärphilosophie, ein echtes, uraltes Dilemma. Darauf habe ich keine Antwort. Internationale Beziehungen sind zu einem gewissen Grad eine Partie Schach, gekreuzt mit Poker.

STANDARD: Man kann mit Bluffs also viel erreichen.

Marshall: Staaten probieren das andauernd. Die intelligenteren Personen wissen aber hoffentlich, welche Risiken das birgt. Dass es nicht nur abschrecken, sondern auch eskalieren kann.

STANDARD: Teilen der Menschheit ist die Erforschung neuer Dinge und Planeten inhärent. Aber müssen wir die Erde wirklich verlassen?

Marshall: Es ist der ganzen Menschheit inhärent. Die Exploration ist trotz Pausen und Rückschlägen also unvermeidlich.

STANDARD: Aber müssen wir wirklich weg?

Marshall: Ich denke, dass es notwendig ist. Zwei Gründe: Einer davon sind die enormen Vorteile, die uns die Weltraumforschung zum Wohle der Menschheit gebracht hat. Dass uns Satelliten frühzeitig vor Wirbelstürmen warnen. Dass Satelliten die Meerestemperaturen messen, sodass wir mehr über den Klimawandel wissen. Sie erlauben es afrikanischen Staaten, ihr Land genau zu kartieren und dadurch zu entscheiden, in welche Richtungen Transportwege und Gebäude führen sollten, damit ihre Volkswirtschaften zusammenwachsen und reicher werden. Satelliten helfen selbst Kleinbauern zu wissen, wann sie ihre Samen säen und Pflanzen ernten sollen. In nicht allzu ferner Zukunft, werden wird die Sonnenenergie im Weltraum nutzen und auf die Erde beamen. Andererseits werden wir auf dem Mond nach Metallen suchen können, die uns mit unserer Technologie des 21. Jahrhunderts und unseren grünen Technologien helfen werden. Wir haben erfolgreich einen Asteroiden von seinem Kurs abgelenkt. Und wir brauchen einen Plan B für diesen Planeten. Wir waren noch nie in der Lage, einen zu haben. Es ist aber nur ratsam, einen zu haben. Die positiven Aspekte der Weltraumexploration überwiegen eindeutig.

Satelliten helfen schon länger bei der Navigation, Erdbeobachtung– aber auch in der Landwirtschaft. Marshall glaubt, dass die Menschheit auch in Zukunft von der Weltraumforschung profitieren wird. Getty Images/iStockphoto

STANDARD: Und dafür müssen wir Menschen schicken?

Marshall: Ich bin hin- und hergerissen. Schlauere Menschen als ich haben sich darüber Gedanken gemacht. Der britische Astronom Sir Martin Rees ist zum Beispiel sehr davon überzeugt, dass zumindest die Exploration unbedingt von Robotern erledigt werden sollte. Indiens Roverflotte beweist das, wir brauchen keine Menschen für die ersten Erkundungsschritte, um zu erfahren, wo sich Wasser und Metalle befinden könnten. Aber es gibt auch noch eine emotionale, vielleicht romantische Komponente. Wir müssen mehr über die Auswirkungen wissen, wenn wir uns lange im Weltraum aufhalten. Und die weniger romantische Seite ist, dass Menschen wiederum menschliches Interesse wecken, was wiederum für Finanzierung sorgt.

STANDARD: Wird der Weltallkrieg um Verbindungswege geführt werden, wie Sie schreiben, oder doch um Ressourcen?

Marshall: In gewisser Weise werden Weltallkriege ja schon geführt, weil man den Weltraum für Kriege auf dem Boden nutzt. Dass Raumschiffe aufeinander schießen und abstürzen, davon sind wir weit entfernt. In naher Zukunft werden wir eher Aktivitäten von Satelliten und gegen Satelliten erleben. Aber klar, die Spannungen werden letztlich auf den Wettbewerb um Ressourcen zurückzuführen sein. Und dabei sind freilich auch die Interessen der privaten Firmen und der nationalen Schutzmächte dahinter zu bedenken. (Fabian Sommavilla, 29.8.2023)