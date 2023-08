Ihr Körper ist Heidi Klums Kapital. Wie sie ihn so schlank hält, darüber gibt es viele Mutmaßungen – und die sorgen jetzt für Aufregung. EPA

Was Models und Celebrities tagtäglich essen, um ihre perfekte Figur – mit der sie ihren Lebensunterhalt verdienen – zu bewahren, beschäftigt regelmäßig die Lifestyle-Presse. Nun hat Heidi Klum, ehemaliges Topmodel und Moderatorin von mittlerweile ungezählten Staffeln der Castingshow "Germany's Next Topmodel", wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt. In einer Fragestunde auf ihrem Instagram-Account wollte ein Fan wissen, wie viel sie denn eigentlich wiege. Daraufhin kramte sie eine offensichtlich schon lange nicht mehr benutzte Waage hervor, stellte sich drauf – und siehe da, sie zeigte 138 Pfund an, umgerechnet 62,6 Kilo. Ein Gewicht, das bei 176 Zentimeter Körpergröße und mit 50 Jahren zwar an der unteren Grenze ist, aber keinesfalls bedenklich.

Für Aufsehen sorgte dabei nur, dass sie laut Berichten auch andeutete, sie esse nur 900 Kilokalorien (kcal) pro Tag. Das gelinge, indem sie beispielsweise ein fettarmes Frühstück aus drei pochierten Eiern in Hühnerbrühe esse. Zu Mittag, so liest man über ihre Essgewohnheiten, gebe es braunen Reis und Gemüse, zum Abendessen beispielsweise Lachs und Gemüse. Bereits seit Jahren wird immer wieder über die geringe Zahl an Kilokalorien berichtet, die Klum angeblich konsumiert.

Rein rechnerisch könne sich das auf Dauer aber nicht ausgehen, sie müsste damit sehr schnell abmagern, betont der Ernährungswissenschafter Uwe Knop: "Der Durchschnittsverbrauch einer vergleichbaren Frau liegt bei etwa 1.800 bis 2.000 Kilokalorien pro Tag, und das ohne stringent-straffes Fitnessprogramm. 900 Kilokalorien täglich entsprechen einer Crashdiät, mit der man enorm schnell abnimmt."

Und er erklärt, dass man für eine langfristig avisierte Gewichtsabnahme moderate 500 kcal täglich einsparen würde, um etwa zwei Kilogramm pro Monat abzunehmen. "Klum macht sicher auch Sport und hat ein straffes Fitnessprogramm, das braucht zusätzlich Energie. Es ist also unvorstellbar, dass sie nicht mehr isst. Vielleicht hat sie sich verrechnet?"

Die Nachricht dürfte aber ohnehin zu einem ziemlichen Shitstorm geführt haben. In einer Insta-Story nimmt Klum jetzt dazu Stellung. Wobei sie nicht darüber aufklärt, was sie wirklich isst, stattdessen betont sie, dass sie es nie im Leben nötig gehabt habe, Kalorien zu zählen – und bedauert, dass der Journalismus immer schlechter werde. Man solle deshalb nicht alles glauben, was geschrieben wird.

Auch andere Stars mit absurden Diäten

Heidi Klum ist dabei nicht die Einzige, die mit absurden Ernährungsformen Schlagzeilen macht. So wurde etwa über "The Boss" Bruce Springsteen vor kurzem berichtet, dass er dem OMAD-Trend fröne. Das steht für "One Meal a Day", also eine Mahlzeit pro Tag, und zwar das Mittagessen. Berichtet davon hat Coldplay-Sänger Chris Martin in einem Interview mit dem amerikanischen Talkmaster Conan O'Brien. Ihn habe das bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Springsteen so beeindruckt, dass er das seither selbst auch tue.

Ob diese Erzählung der Wahrheit entspricht, lässt sich wohl nicht nachprüfen. Klug ist es jedenfalls nicht, sind sich Ernährungsexperten einig, es sei sehr schwierig bis unmöglich, so ausreichend Nährstoffe zu sich zu nehmen. Da lobt man sich die Ehrlichkeit von Robbie Williams. Der sagte kürzlich in einem Interview in der britischen Boulevardzeitung "The Sun": "Ich habe abgenommen, aber es ist ein ständiger Kampf. Mein ganzer Körper will, dass ich mich in die andere Richtung bewege und krankhaft fettleibig werde." (red, 23.8.2023)