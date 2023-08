Ukraine Zerstörte russische Panzer in Kiew

Zum ukrainischen Nationalfeiertag am 24. August scheint der Kampfeswille in der Bevölkerung ungebrochen, anders als im Westen ist von Ungeduld mit der Gegenoffensive wenig zu spüren. In der Hauptstadt Kiew wird zerstörtes russisches Kriegsgerät zur Schau gestellt