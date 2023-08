Gastbeitrag: Wolfgang Güttel, David Campbell

Durch multidisziplinäre Teams kann die Resilienz gestärkt werden. Getty Images

Covid-19 hat der Welt aufgezeigt, dass komplexe Probleme nur schwer aus einer einzigen mono-disziplinären Perspektive gelöst werden können. Weder medizinische, pharmazeutische, biologische noch soziologische oder ökonomische Aspekte alleine konnten einen überlegenen Erklärungs- und Lösungsansatz bieten. Dies ist weder verwunderlich noch ein disziplinäres Defizit. Vielmehr verweist der Umstand darauf, dass eine große Stärke darin läge, hochspezialisierte Einzelerkenntnisse für andere Disziplinen anschlussfähig, also übersetz- und nutzbar, zu machen. Das wissenschaftliche Konzept der Transdisziplinarität weist in diese Richtung und wurde während der Covid-19-Krise besonders von Public-Health-Experten angewandt. Transdisziplinarität kann ebenfalls zur Aufarbeitung von Covid-19-Maßnahmen durch die Zusammensetzung von Teams (Kommissionen) und deren längerfristige Zusammenarbeit beitragen.

Dieser Ansatz wird in Zukunft für Unternehmen (und andere Organisationen) noch essenzieller sein. Es bringt große Vorteile mit sich, wenn Führungskräfte und Mitarbeitende an strategisch wichtigen Stellen Terminologien und Forschungserkenntnissen aus verschieden Disziplinen verstehen und diese breite Wissensbasis auf einer höheren Ebene miteinander in Verbindung setzen können. Allgemeinbildung, die – im Humboldt'schen Sinne – sowohl in die Breite (Überblick) wie auch in die Tiefe (Spezialisierung) geht, dient dazu als Voraussetzung und kann in Unternehmen durch strategische Überlegungen bei der Rekrutierung und der Weiterbildung ergänzt werden. Je spezifischer beispielsweise Anforderungsprofile und Weiterbildungsinhalte definiert werden – um etwa durchaus notwendigen Kriterien der Effizienz zu entsprechen –, desto herausfordernder wird die transdiziplinäre Zusammenarbeit.

Aus (Beinahe-)Fehlern lernen

Das Konzept des Fehlerlernens wird mittlerweile als Allgemeingut im Management betrachtet, um eine schnelle und effektive Weiterentwicklung von Organisationen zu ermöglichen. Als Voraussetzung gilt psychologische Sicherheit, sodass jede Person im Team ohne Ängste kritische Anmerkungen machen oder ungewöhnliche Ideen einbringen kann. In der Luftfahrt ist dies Standard. Piloten sind aufgefordert, dass sie auch eigene Fehler oder Beinahefehler sofort von sich aus melden. Konsequenzen würden besonders beim Ausbleiben einer aktiven Fehlermeldung gesetzt werden.

Psychologische Sicherheit muss Teil der Unternehmenskultur und von Führungskräften auf allen Ebenen gelebt werden. Studien des Google-Mutterkonzerns Alphabet bei der Suche nach dem "perfekten Team" oder in US-Krankenhäusern führten zu ähnlichen Ergebnissen und unterstreichen die Bedeutung von psychologischer Sicherheit und der Rolle von Führungskräften, diese in ihren Verantwortungsbereichen zu ermöglichen. Nur dann lassen sich jene individuellen Einsichten und Ideen erschließen, die sonst nur in den Köpfen der Teammitglieder verbleiben. Wie lähmend und kontraproduktiv das Fehlen einer solchen Sicherheit ist, wurde durch die – aus alle Richtungen – aufgeheizte und politisch instrumentalisierte Stimmung während der Pandemie innerhalb staatlicher Entscheidungsebenen aufgezeigt. Ein Lernprozess aus der Krise sollte daher unbedingt in einem Kontext erfolgen, der frei von diesen negativen Einflussfaktoren liegt. Während auf staatlicher Ebene eine interdisziplinäre Kommission, die mit einer längerfristigen Perspektive arbeiten kann (und damit mit einer gewissen Distanz gegenüber kurzfristigen Politikzyken), ein geeigneter Rahmen wäre, so können in Unternehmen gut entwickelte transdiziplinäre Projektteams eingesetzt werden.

Komplexität verarbeiten

Um letztlich Sinn aus den widersprüchlichen und mehrdeutigen Informationen aus den verschiedenen disziplinären Perspektiven zu gewinnen, sind besonders bei Führungskräften (sei es von Unternehmen, sei es von Hochschulen) strategisch-konzeptionelle Fähigkeiten, sogenannte Meta-Kompetenzen, vonnöten und der Wille, diese auch zu einzusetzen. Besonders auf höheren Führungsebenen müssen unterschiedlichste Einzelerkenntnisse sinnstiftend miteinander verbunden werden, um ein übergreifendes, dennoch aber ausreichend vielschichtiges Gesamtbild zu gewinnen.

Zeit und Wille sind daher genauso notwendig wie die Fähigkeit, die eigenen Wahrnehmungs- und Entscheidungsmuster zu hinterfragen und sie bei Bedarf schnell an neue Gegebenheiten anzupassen. Für Unternehmen (und andere Organisationen) bedeutet dies, dass in der Auswahl und Qualifizierung besonders die Stärkung strategisch-konzeptioneller Fähigkeiten eine große Rolle spielen sollte, um von multiplen Wissensbeständen und Ideen ausreichend schnell profitieren zu können. "Disziplinäre Mehrsprachigkeit" ist also gefragt. Für die politische Aufarbeitung der Covid-19-Krise besteht für die führenden Politiker die Herausforderung, dass der Wille zum Lernen für das Gemeinwohl Vorrang einnehmen sollte gegenüber dem Wunsch des kurzfristigen politisch-populistischen Vorteils. Die nächste Krise kommt bestimmt; wer jetzt nicht lernt, wird spätestens dann daran bitter – durch Medien, Mitbewerber und politische Gegner – erinnert werden. (Wolfgang Güttel, David Campbell 24.8.2023)